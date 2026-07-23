Україна опинилася перед складним вибором, який озвучив президент Володимир Зеленський: або переговори з Росією, або ескалація війни. Це не просто політична заява, а відображення реальної дилеми, в якій держава змушена балансувати між пошуком миру та готовністю до нових ударів. Кожен із варіантів має свої ризики й наслідки: переговори можуть виглядати як поступки агресору, тоді як ескалація означає ще більший тиск на економіку, армію та суспільство. До якого зі сценаріїв варто готуватися українцям? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.

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На думку чат-боту ChatGPT, якщо оцінювати ситуацію станом на сьогодні, більш реалістичним виглядає саме сценарій подальшої ескалації. Для цього є кілька причин.

По-перше, Росія не демонструє готовності до компромісів. Кремль продовжує масовані атаки на українські міста, нарощує виробництво безпілотників і ракет, а також висуває вимоги, які Україна вважає неприйнятними. За таких умов говорити про повноцінний переговорний процес надзвичайно складно. По-друге, Україна також не має підстав погоджуватися на домовленості, які можуть поставити під загрозу її безпеку чи територіальну цілісність. Саме тому Київ наполягає, що будь-які переговори повинні ґрунтуватися на міжнародному праві та гарантіях безпеки, а не на ультиматумах.

Не менш важливим є і міжнародний фактор. Західні союзники продовжують підтримувати Україну військово та фінансово, одночасно закликаючи до дипломатії. Однак жодна зі сторін поки не створила умов, за яких переговори могли б принести стійкий результат.

Чат-бот Gemini стверджує, що заява Володимира Зеленського про вибір між переговорами та ескалацією перед зимою — це фіксація глухого кута, а не перелік реальних опцій. Без ілюзій: найбільш імовірний сценарій — це виток бойових дій з подальшим вимушеним "холодною" заморожуванням, а не стабільний мир.

Цілі Кремля залишаються незмінними: виснажити українську оборонку, знищити енергетику взимку та розхитати ситуацію всередині країни. Для Путіна переговори мають сенс лише як капітуляція Києва. Оскільки Україна на це не пристане, Москва давитиме далі: мобілізацією, ударами по АЕС та тиском на сході. Навіть за посередництва Заходу чи Сходу будь-які перемовини перетворяться на діалог під канонаду, де зіткнення принципових вимог знову провокуватиме Росію піднімати ставки на полі бою.

Чат-бот Copilot вважає, що заява Володимира Зеленського про два варіанти — переговори з Росією або ескалація війни — відображає дилему, в якій Україна змушена балансувати між дипломатією та обороною. Найбільш реалістичним найближчим часом виглядає саме ескалація. Кремль не демонструє готовності до компромісів, а будь-які переговори зараз виглядають як спроба нав’язати Україні капітуляційні умови.

Ескалація може проявитися у посиленні ракетно-дронових атак по критичній інфраструктурі та локальних наступах на фронті. Це відповідає стратегії Путіна — виснажувати Україну, створювати гуманітарні проблеми й тиснути на союзників, щоб зменшити їхню підтримку. Для Києва це означає необхідність готуватися до ще більш інтенсивної оборони, зміцнювати ППО та шукати нові формати міжнародної допомоги. Переговори наразі малоймовірні, адже їхня основа — взаємна готовність до поступок. Україна не може відмовитися від своїх територій чи суверенітету, а Росія не демонструє ознак відмови від агресії.

Таким чином, всі три версії ШІ вважають, що найбільш вірогідний сценарій — це дипломатія крізь ескалацію. Сторони входять у фазу найвищого військового напруження, щоб вибити кращі позиції. Повноцінні переговори стануть лише фіксацією того балансу сил, який буде виборений під час цього неминучого загострення

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові канали попереджають про можливе посилення ракетної загрози з боку Росії.