"Ми не зупинимо війну": у Зеленського приголомшили інсайдом про "миротворчі" заяви Путіна

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни не мають нічого спільного з реальними діями Росії. Кремль продовжує бойові дії та одночасно намагається переконати світ у своєму прагненні до переговорів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні висловлювання Путіна.

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Очільник Кремля раніше заявив, що РФ нібито навмисно не завдає ударів по представниках українського керівництва, оскільки Москві потрібні люди, з якими в майбутньому можна буде вести переговори щодо завершення війни.

Однак Подоляк наголошує, що подібні заяви є лише інформаційним прикриттям. Реальна поведінка РФ, за його словами, демонструє протилежне — Москва не готова припиняти війну.

"Немає ніякого бажання до дипломатичного вирішення. І я б, чесно кажучи, радив не звертати уваги на ці фрази. Росія постійно говорить: "Ми готові до дипломатичного, мирного врегулювання", але при цьому продовжує: "Ми не зупинимо війну"", — наголосив Подоляк.

За словами представника ОП, саме продовження бойових дій найкраще демонструє справжні наміри Кремля. Публічна риторика про можливі переговори суперечить тому, що російська армія продовжує атаки проти України.

Напередодні Путін також заявив, що Москві нібито потрібні "якісь люди в Україні", з якими РФ могла б обговорювати мирне врегулювання. Водночас російський диктатор продовжує відкидати фактичне припинення війни.

В Офісі президента наголошують: оцінювати готовність Кремля до миру необхідно не за словами російського керівництва, а за його конкретними діями.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вдався до традиційних тез кремлівської пропаганди, висунувши безпідставні звинувачення на адресу України та заявивши про нібито поширення в країні "нацистської ідеології". Про це очільник російського МЗС заявив під час виступу на лекторії в межах Східного економічного форуму.