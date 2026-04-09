Масований наліт дронів у РФ: у вогні опинився критично важливий об'єкт

Під атакою опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція — важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що є частиною системи магістральних трубопроводів

9 квітня 2026, 08:45
Клименко Елена

У Краснодарському краї Росії знову сталися масштабні атаки за участю безпілотників. Вночі 9 квітня в районі міста Кримськ пролунала серія вибухів, що супроводжувалася пожежею на ключовому об'єкті інфраструктури. За інформацією губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, а також від ASTRA і російських телеграм-каналів, під удар потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС), яка є важливою частиною нафтопровідної інфраструктури. Ця станція входить до складу АТ "Чорномортранснафта" та обслуговує декілька магістральних трубопроводів.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, внаслідок атаки загорілася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС", що знаходиться на території ЛВДС. Ця станція відповідає за транспортування нафти та нафтопродуктів через ключові магістральні трубопроводи, включаючи "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова", "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопровід "Тихорецьк – Новоросійськ 1". Після вибухів з’явилися повідомлення про знеструмлення внаслідок пошкоджень інфраструктури. 

Лінійна виробничо-диспетчерська станція Кримська є важливою частиною магістральної системи, що транспортує нафту і нафтопродукти до ключових об’єктів: Новоросійська портова станція та Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи. Вибухи на такому стратегічному об'єкті могли мати серйозні наслідки для постачання нафти та нафтопродуктів, що важливо для економіки регіону та інфраструктури транспортування енергоресурсів.

Попередня інформація, що циркулює в мережі, свідчить про серйозні пошкодження і спричинені ними перебої в електропостачанні, що ще більше ускладнює ситуацію. Однак на цей момент російські офіційні джерела продовжують уточнювати деталі події.

Як вже писали "Коментарі", російська армія планує продовжити наступальні операції в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема на напрямках Покровськ-Костянтинівка та в районі Гуляйполя. Таку інформацію надав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зазначив, що активність ворога може активізуватися в останні дні квітня або на початку травня.

 



