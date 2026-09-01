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Масована атака дронів на Київ 1 вересня: у Кличка шокували заявою про наслідки вибухів

Жителів столиці закликали не залишати укриття до відбою повітряної тривоги

1 вересня 2026, 11:15
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Клименко Елена

У вівторок, 1 вересня, Київ опинився під атакою безпілотників. У столиці пролунали вибухи, а в кількох районах зафіксували наслідки падіння БПЛА. В одному з житлових будинків спалахнула пожежа.

Масована атака дронів на Київ 1 вересня: у Кличка шокували заявою про наслідки вибухів

Фото: з відкритих джерел

Повітряні сили попереджали про рух у напрямку столиці реактивного безпілотника та закликали киян не ігнорувати небезпеку й залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Перші повідомлення про наслідки атаки з'явилися близько 10:11. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Святошинському районі, за попередньою інформацією, безпілотник упав на відкритій місцевості неподалік п'ятиповерхового житлового будинку. 

За словами міського голови, до місця падіння БПЛА одразу направили екстрені служби. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнювалася.

Згодом стало відомо про ще один інцидент, цього разу в Подільському районі столиці. О 10:34 Кличко повідомив про пожежу у 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, займання виникло на рівні 14–15 поверхів. На місце також вирушили рятувальники та інші оперативні служби.

Інформацію про пожежу підтвердили в Київській міській військовій адміністрації. У КМВА зазначили, що в Подільському районі зафіксовано загоряння у шістнадцятиповерховому житловому будинку.

О 10:35 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас екстрені служби продовжили працювати на місцях наслідків атаки.

Інформація щодо масштабів руйнувань та інших можливих наслідків удару уточнюється.

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