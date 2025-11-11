logo_ukra

Людей катастрофічно не вистачає: на Заході попередили Україну про страшний сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Людей катастрофічно не вистачає: на Заході попередили Україну про страшний сценарій

Експерти попереджають про ймовірність повторення подій, подібних до Бахмута та Авдіївки

11 листопада 2025, 10:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські військові та волонтери б’ють на сполох через загострення бойових дій у Покровську та сусідньому Мирнограді. Просування російських підрозділів загрожує перетворити ці міста на плацдарм для нового наступу. Дефіцит людських ресурсів і високий рівень бойової активності ускладнюють оборону, пише Financial Times.

Людей катастрофічно не вистачає: на Заході попередили Україну про страшний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега, засновник фонду "Повернися живим", 4 листопада повідомив у Facebook, що незважаючи на офіційну браваду, ситуація більше ніж складна та неконтрольована", закликавши українські сили "вийти з цих міст, поки це можливо.

Бійці й аналітики підтверджують критично низьку щільність українських сил на довгій лінії фронту. В окопах і підвалах багатоповерхівок, куди просунулися російські піхотні групи, українські підрозділи стикаються з постійними ударами безпілотників і проблемами з поповненням боєприпасів та особового складу. Один із військовослужбовців зазначив, що для надійної оборони або звільнення міста потрібні значно більші сили та додаткові балістичні ракети, яких зараз бракує.

Аналітична група DeepState попередила, що Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення". Просування ворога дозволяє йому розгорнути ударні групи безпілотників, які послаблюють українські коридори постачання та евакуації.

Київ визнає проблеми з людськими ресурсами: у середньому лише 4–7 піхотинців припадає на кілометр фронту. Проблема дезертирства загострилася — у жовтні прокуратура зафіксувала майже 20 тисяч справ про самовільну відпустку та дезертирство, найвищий показник за рік. Частина новобранців тікає ще до прибуття в підрозділи, інші переходять між підрозділами в пошуках кращих умов служби.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що добре знаходить спільну мову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, проте наголосив: справжня взаємодія з КНР можлива лише з позиції сили.

 



