Лондон готується завдати нищівного удару по Путіну: прийнято надзвичайне рішення

Велика Британія в найближчому майбутньому може збільшити військову допомогу Україні, передавши їй далекобійні ракети наземного базування. Це доповнить уже надані крилаті ракети повітряного запуску, що сприятиме посиленню оборонного потенціалу українських сил. Таку думку висловив Володимир Гаврилов, генерал-майор у запасі та колишній заступник міністра оборони України (2022-2023), а також керівник Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (2014-2015).

Гаврилов зазначив, що Велика Британія нещодавно започаткувала нову національну програму для розробки систем озброєнь, оскільки війна в Україні продемонструвала важливість розвиненої оборонної індустрії. За його словами, особливу увагу британці зараз приділяють створенню власних балістичних ракет, адже раніше країна не мала таких систем і не виробляла їх. Ситуація з війною змусила Британію змінити підхід і почати активну роботу в напрямку балістичної програми.

"Війна в Україні показала, що потрібно мати національні продукти в оборонному секторі, і зараз Великобританія активно працює над цим", – підкреслив Гаврилов.

Своєю чергою, підтримка Великої Британії для України вже включає постачання крилатих ракет Storm Shadow, які успішно використовуються Силами оборони для ударів по цілях, зокрема, на території Росії. Це демонструє високий рівень військової співпраці між двома країнами.

Генерал додав, що в рамках цієї співпраці Україна і Велика Британія активно працюють над спільним виробництвом ракетних технологій, двигунів та компонентів. Такий підхід дозволяє прискорити впровадження новітніх рішень та значно підвищити ефективність оборонних зусиль обох країн.

