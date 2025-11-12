logo_ukra

BTC/USD

105023

ETH/USD

3577.12

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Листопад це показав: українців терміново закликали готуватися до найгіршого взимку
commentss НОВИНИ Всі новини

Листопад це показав: українців терміново закликали готуватися до найгіршого взимку

У першій декаді листопада окупанти здійснили 1 628 пусків дронів, з яких 323 (20%) влучили в ціль

12 листопада 2025, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Листопад підтвердив, що російські окупаційні війська змінили тактику ракетного терору, роблячи ставку не лише на дрони-камікадзе, а й на балістичні ракети. Через це ракети стратегічної авіації відійшли на другий план, повідомляє група "Інформаційний спротив".

Листопад це показав: українців терміново закликали готуватися до найгіршого взимку

Фото: з відкритих джерел

За першу третину місяця Росія здійснила 1 628 пусків дронів-камікадзе та приманок Shahed-136, "Гербер" і "Пародій", з яких 323 одиниці (20%) досягли цілей. Показник успішних влучань зріс порівняно з жовтнем із 18% до 20%.

Щодо балістичних ракет 9М723 ("Іскандер-М") і KN-23, їх використання активно зростає: за перший тиждень листопада противник застосував 34 одиниці цих ракет і 12 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал". Використання інших ракетних систем, зокрема "Іскандер-К", Х-101 та "Калібр", поки що обмежене, хоча їхні запаси значно більші. Балістичні ракети стають основним інструментом ракетного терору.

Ракети 9М723 з початку вторгнення ефективні через складність перехоплення (тільки ЗРК Patriot і SAMP/T здатні їх збивати). Початкові запаси цих ракет були обмежені, але після 2022 року Росія наростила виробництво до 2 одиниць на добу, а разом із постачанням північнокорейських KN-23 створила надійний засіб невідворотного удару. Таким чином, саме 9М723 стають лідерами серед ракет для терору, обігнавши Х-55/101.

Як вже писали "Коментарі", корупційні скандали в тилу серйозно б’ють по моральному стану українських військових на передовій. Коли бійці спостерігають, як ресурси та кошти армії зникають замість того, щоб підтримувати їх, це викликає розчарування та відчуття покинутості, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини