Лише один крок віддаляє ЗСУ від катастрофи у цьому місті: озвучено небезпечний сценарій

Загроза оточення українських військ у районі Покровська дійсно існує, проте наразі її немає. Твердження російських пропагандистів про нібито повне блокування міста не відповідають дійсності, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

"Усі заяви російських пропагандистів про те, що Покровськ уже оточений, не відповідають дійсності. Оточення Покровська зараз немає. Втім, повторюся, така загроза існує", — підкреслив експерт.

За його словами, російські підрозділи намагаються просунутися через Червоний Лиман і Родинське в північному напрямку Покровська. Проте Коваленко оцінює цей рух як "дещо суїцидальний", оскільки українські війська минулого тижня провели зачистки в Сухецькому, Суворовому та Федорівці. Саме контроль над Федорівкою та Разіним дозволяє українським захисникам відрізати ворожий клин і потенційно оточити противника, що вже траплялося раніше в районі Добропілля.

"Тож якщо противник продовжить рух на Червоний Лиман, він може опинитися в зоні оточення", — додав Коваленко.

Водночас ситуація всередині самого Покровська залишається складною. Російські окупанти утримують дві контрольовані зони, через які здійснюють проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у місто — у Південному мікрорайоні (вулиці Привільна, Ювілейна) та поблизу Лазурного мікрорайону.

"Тобто у росіян безпосередньо в самому Південному мікрорайоні є зони контролю. Особливо негативним є те, що росіяни контролюють місця скупчення людей — дитячі садочки, школи, лікарні. Так, у мікрорайоні Південний вони контролюють дитячий садочок "Росинка" та "Ластівка", а також школу №2. Саме через цю зону вони накопичуються та інфільтруються невеликими групами по вулиці Європейській через М-30 в місто", — зазначив Коваленко.

