Лише дві години зі світлом: ціла область України опинилася у жорсткому блекауті

У Миколаєві та населених пунктах Миколаївського району запроваджено посилений режим обмеження електроспоживання, спричинений наслідками російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження мереж та зниження їхньої пропускної здатності місцеві жителі змушені жити за жорсткішими графіками подачі електроенергії.

Як повідомили в АТ "Миколаївобленерго", ситуація в енергосистемі регіону залишається складною, тому ухвалено рішення про запровадження чергових відключень. За новими правилами, електроенергія подаватиметься обмеженими проміжками часу: орієнтовно по дві години світла чергуються з приблизно шістьма годинами без електропостачання.

У компанії пояснюють, що такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками ворожих ударів по енергетичних об’єктах. Почергова подача електроенергії дозволяє зменшити навантаження на пошкоджену мережу та водночас дає можливість енергетикам проводити відновлювальні та ремонтні роботи.

Для більш рівномірного розподілу ресурсу серед споживачів у районі запроваджено систему з чотирьох локальних черг. Спочатку їх було дві, однак згодом схему переглянули та деталізували, щоб краще збалансувати навантаження.

Згідно з оновленим підходом, відключення відбуваються почергово: перша група споживачів залишається без електроенергії до опівночі, після чого обмеження переходять до другої черги. Далі електропостачання відключається для третьої, а потім і для четвертої групи. Після завершення циклу процес повторюється кожні кілька годин.

