35 тисяч компонентів: в Україні після смертельного удару РФ озвучили наджорстку претензію союзникам

Під час чергової масованої повітряної атаки Росія використала сотні безпілотників і десятки ракет, у яких, за оцінками експертів, містилося близько 35 тисяч електронних компонентів іноземного виробництва. Йдеться переважно про цивільну або продукцію подвійного призначення, яка випускається провідними світовими компаніями.

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Про це повідомив експерт Владислав Власюк. За його словами, серед виробників таких комплектуючих є Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry Pi, а також низка китайських компаній.

Експерт пояснює, що ці електронні компоненти потрапляють до російського військово-промислового комплексу через складні ланцюги постачання та мережу посередників. Попри міжнародні санкції й експортні обмеження, Москва досі знаходить можливості отримувати критично важливі деталі, необхідні для виробництва ракетного озброєння та ударних безпілотників.

"Саме тому щоразу дивує, коли окремі виробники й уряди досі не реагують достатньо рішуче. Ми даємо всю необхідну інформацію. Якщо десятки тисяч ваших компонентів регулярно знаходять у російських ракетах і дронах, цього вже достатньо, щоб переглянути систему контролю, дистрибуції та роботи з ризиковими клієнтами", – наголосив Власюк.

За його словами, запроваджені санкції вже створили Росії певні труднощі та обмежили доступ до частини сучасних технологій. Водночас нинішніх заходів недостатньо, щоб повністю перекрити канали постачання електроніки.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на чергову масовану атаку Росії по Україні, висловивши підтримку українському народу та закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль. Відповідну заяву вона оприлюднила у соцмережі X.