Куди тепер Путін гатитиме з усіх сил в Україні: розкрито інсайд про жорсткий план Кремля

Російські окупаційні війська, за даними аналітичних матеріалів, переглянули підхід до масованих ударів по території України та поступово змістили акцент із об’єктів енергетичної системи на підприємства оборонно-промислового комплексу, пише "РБК-Україна".

Зокрема раніше основні зусилля були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Однак тривала концентрація на цих цілях не дала очікуваного для ворога результату, що, ймовірно, змусило його розширити перелік пріоритетних об’єктів для ураження.

За словами одного з поінформованих співрозмовників, нині фіксується розширення географії та типів цілей. Серед ключових напрямків ударів називають оборонні підприємства України, а також енергетичний сектор, включно з газовидобувною та нафтогалуззю. Окрему увагу противник приділяє об’єктам паливної інфраструктури, зокрема автозаправним станціям у прифронтових районах, по яких останнім часом фіксуються атаки.

Джерела також припускають, що щонайменше до осіннього періоду РФ не планує повторювати масштабні та системні кампанії ударів по енергетиці, подібні до тих, що спостерігалися раніше в холодний сезон. Водночас розвідувальна активність у цьому напрямку не припиняється — противник продовжує відстежувати стан відновлення та ремонту інфраструктурних об’єктів.

Окремо експерти не виключають ризику нових атак у літній період на системи водопостачання. Подібні попередження вже лунали раніше, зокрема з боку українського керівництва, яке звертало увагу на вразливість критичної водної інфраструктури.

У разі ураження водозабірних об’єктів у низці регіонів може виникнути потреба у запровадженні графіків подачі води. Попередньо йдеться щонайменше про десяток великих міст у прифронтових та південно-східних областях.

Як варіант реагування на можливі надзвичайні ситуації розглядається використання мобільних водозабірних станцій та тимчасові обмеження водопостачання.

