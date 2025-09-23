Кризу у РФ вже не приховати: стало відомо про еор0ве жорстке рішення Кремля

Росія значно скорочує фінансування тимчасово окупованих територій України, залишаючи більшість галузей без належної підтримки, при цьому пріоритет надається лише проектам, які слугують пропаганді. Про це в ефірі Еспресо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Фото: з відкритих джерел

"Ми проаналізували бюджети окупованих Маріуполя та Запорізької області за останні шість місяців і порівняли їх із попереднім роком. Оскільки ці території не мають власних доходів і повністю залежать від дотацій з російського бюджету, ми фіксуємо суттєве зменшення фінансування у всіх сферах", — зазначив Андрющенко.

Він додав, що найбільші проблеми виникають із виплатою зарплат бюджетникам — затримки спостерігаються вже кілька місяців. Єдина сфера, що отримує активне фінансування, — це ті, що пов’язані з ідеологічним контролем: освіта, культура і спорт, куди Росія інвестує, намагаючись знищити українську ідентичність.

"Відверто кажучи, економічна ситуація в Росії дуже складна. У РФ немає ресурсів для додаткового фінансування окупованих територій. Фінансування отримують лише ті проекти, що важливі для самої Росії, а решта залишається без уваги. Ця тенденція тільки погіршуватиметься найближчими місяцями", — підкреслив Андрющенко.

За даними Центру протидії дезінформації, уряд РФ офіційно визнав майже повний занепад економічного зростання.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз працює над новим фінансовим інструментом, який дозволить направити кошти від заморожених російських активів на допомогу Україні.