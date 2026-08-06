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Київ впевнено перетворюється на тир: експерт розніс Захід через реакцію на атаки РФ

Політолог Євген Магда вважає, що Росія намагається компенсувати невдачі на фронті масованими ударами по українських містах, тоді як Захід досі не застосував усіх можливих важелів тиску на Кремль

6 серпня 2026, 00:05
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Клименко Елена

Масовані балістичні удари Росії по українських містах свідчать про те, що Кремль робить ставку на терор цивільного населення, намагаючись зламати український тил. Водночас реакція західних партнерів, попри безпрецедентну підтримку України, часто залишається недостатньо рішучою. Таку думку висловив політолог Євген Магда, коментуючи останні російські атаки.

Київ впевнено перетворюється на тир: експерт розніс Захід через реакцію на атаки РФ

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, щоразу після чергового обстрілу Києва виникає запитання, чи достатньо Захід робить для того, щоб позбавити Росію можливості завдавати таких ударів 

"Чергова балістична атака Росії по Україні, коли Київ та область перетворюються на тир для балістичних ракет, – це дуже страшно. І ще страшніше від того, що наші західні союзники можуть дивитися на це як на елемент примусу України до миру", – зазначив Магда. 

Політолог наголосив, що країни Заходу продовжують посилювати санкційний тиск на Росію, однак цього недостатньо для того, щоб суттєво обмежити її військові можливості. 

"Санкції сьогодні безпрецедентні, але тиснути на найбільшу за територією країну світу надзвичайно складно", – сказав він. 

Магда звернув увагу, що окремі російські галузі й досі отримують значні прибутки, а в російських ракетах регулярно знаходять західні електронні компоненти.

"Попри те, що в російських ракетах постійно знаходять західні компоненти, ніхто не вважає за потрібне повністю зупинити цей процес", – наголосив експерт. 

На думку політолога, Кремль намагається компенсувати відсутність стратегічних успіхів на фронті ударами по мирних містах та об'єктах критичної інфраструктури. 

"Не маючи успіхів на лінії бойового зіткнення, росіяни намагаються зруйнувати український тил", – підкреслив Магда. 

Водночас експерт переконаний, що російський диктатор Володимир Путін фактично "грає ва-банк", прагнучи досягти своїх цілей саме зараз.

"Путін значною мірою йде ва-банк проти України. Він розуміє: якщо зламає Україну, то інші країни Європи також опиняться під загрозою", – заявив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що питання передачі Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot знову опинилося в центрі уваги після публікації Financial Times, у якій стверджувалося, що президент США Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському у проханні надати сотні таких ракет.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0Fh3RNxOIiY
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