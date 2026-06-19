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Італія знайшла приголомшливе виправдання відмови від підтримки України: що відомо

Італійський уряд аргументує це тим, що війна нібито наближається до завершення, тому потреба в подальшій допомозі начебто зникає

19 червня 2026, 18:50
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Клименко Елена

На тлі розширення європейських програм військової підтримки України через механізм PURL, який передбачає закупівлю американського озброєння за кошти європейських країн, Італія й надалі утримується від участі в цій ініціативі. Про це повідомляє Defense Express.

Італія знайшла приголомшливе виправдання відмови від підтримки України: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, позиція Риму залишається незмінною ще з грудня минулого року, коли італійський уряд уперше відмовився приєднатися до програми. Тоді свою відмову пояснювали очікуваннями швидкого досягнення перемир’я у війні. У той період активно обговорювалися тристоронні консультації між Україною, Росією та США, ініційовані командою Дональда Трампа. Однак, попри те що минуло вже кілька місяців і перспективи миру залишаються невизначеними, Італія не переглянула свою позицію щодо участі в PURL. 

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у виступі в парламенті підтвердив, що країна не планує долучатися до механізму, посилаючись на попереднє політичне рішення. Ця заява пролунала паралельно із зустріччю у форматі "Рамштайн", де інші партнери України оголосили нові внески в PURL майже на 1 млрд доларів. До програми приєдналася навіть Австралія, яка виділила 100 млн доларів.

За оцінками Defense Express, офіційні пояснення Італії не повністю відображають реальні мотиви її обережної позиції. Аналітики звертають увагу, що Рим має напруженість у відносинах зі США, зокрема через різні підходи до ситуації на Близькому Сході. Водночас саме американське озброєння є ключовим елементом механізму PURL.

Окремо зазначається, що італійський уряд демонструє стриманість і щодо збільшення власних оборонних витрат, попри попередні домовленості в межах НАТО та ЄС, що також викликає додаткові дискусії серед партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна, на думку політтехнолога Віталія Бали, припустилася суттєвої дипломатичної помилки, фактично передавши ініціативу щодо формування плану припинення бойових дій команді Дональда Трампа. Експерт переконаний, що Київ мав би самостійно розробити власну дорожню карту завершення війни, а не чекати зовнішніх пропозицій.



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