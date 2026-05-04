Горіли будинки і підстанції: окупанти бідкаються через несподівану атаку ЗСУ

У ніч проти 3 травня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Маріуполі. Зафіксовано як прямі влучання, так і наслідки роботи російської протиповітряної оборони, яка могла спричинити додаткові пошкодження інфраструктури.

Одним із уражених об’єктів став житловий будинок у районі Старого Криму, де, за наявною інформацією, перебували російські військові, зокрема підрозділи безпілотних систем. Як зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, будівля зазнала значних руйнувань — фактично половина споруди була знищена. Наразі район перекритий, а в’їзд суворо контролюється окупаційними структурами.

Також повідомляється про часткове пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу Старого Криму, зокрема підстанцій, що призвело до масштабних перебоїв з електропостачанням у Маріуполі. Значна частина міста залишилася без світла, що створило додаткові проблеми для окупаційної адміністрації.

Окремо Андрющенко звернув увагу на ураження об’єкта зв’язку та пропаганди — дата-центру, розташованого на території телевізійної вежі в районі Приморського парку. Після її реконструкції там були встановлені російські передавальні антени, які забезпечували трансляцію пропагандистських сигналів та частково військовий зв’язок. Після ударів, за його словами, в окупаційних сил виникли серйозні проблеми з комунікаціями та інтернетом.

Це вже не перший удар по Маріуполю за початок травня. Раніше, 1 травня, було уражено об’єкт на правому березі міста, де, за даними джерел, розміщувався склад безпілотних систем російського підрозділу "Рубікон". Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка повністю знищила вміст складу.

За оцінками спостерігачів, серія ударів по Маріуполю суттєво ускладнює логістику та координацію російських підрозділів в окупованому місті, а також послаблює їхні можливості у сфері зв’язку та управління.

