Глухий кут очевидний: українцям відверто розполвіли, чого чекати від мирних перемовин

В процесі переговорів з Росією ми наближаємося до ситуації, де, ймовірно, все доведеться почати з нуля, оскільки компромісні рішення навряд чи будуть знайдені. Про це заявив військовий аналітик Денис Попович, коментуючи нещодавню зустріч президента РФ Володимира Путіна з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Фото: з відкритих джерел

Попович зазначив, що в контексті поточної ситуації важко говорити про швидке вирішення конфлікту. Водночас він звернув увагу на прогнози Кирила Буданова, який вважає, що певне "вікно" для серйозних переговорів може з'явитися в середині лютого. Однак експерт сам спрогнозував, що реальні можливості для компромісу можуть виникнути ближче до весни чи літа 2024 року.

Один з факторів, що може вплинути на переговорний процес, за словами Поповича, — це економічна ситуація в Росії, яка не складається на її користь. Проблеми в економіці, на думку аналітика, можуть сприяти змінам на політичній арені РФ. Однак і для України економічна ситуація є не менш важливою, оскільки багато чого залежить від позиції Євросоюзу, який нині веде складні дискусії щодо заморожених російських активів і їх можливої передачі Україні.

Після зустрічі делегацій США та України з російським керівництвом почалася інформаційна кампанія дезінформації з боку Кремля. Путін намагається створити паралельну реальність, поширюючи фальшиві повідомлення про захоплення міст на Донбасі, таких як Покровськ та Вовчанськ, а також про "оточення" Мирнограда. Попович вважає, що це частина стратегії, спрямованої на маніпулювання свідомістю американських переговорників, намагаючись вкласти в їхні уми картину, де Україна нібито бреше щодо ситуації на фронті.

Як вже писали "Коментарі", поведінка та зовнішній вигляд спецпосланця президента США Стіва Віткоффа під час зустрічей з представниками України та з президентом Росії Володимиром Путіним викликають чимало уваги через свою разючу різницю. Як зазначає журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму дописі в соцмережі Х, на зустрічах з українцями Віткофф проявляє стриманість, уникаючи зорового контакту та демонструючи серйозний вигляд, виглядаючи при цьому неохайно і неголений.