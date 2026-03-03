logo_ukra

Гарантії безпеки для України: стало відомо про вкрай жорсткий ультиматум США Україні
Гарантії безпеки для України: стало відомо про вкрай жорсткий ультиматум США Україні

Україна вже підготувала узгоджені документи зі США, але Вашингтон ставить їх підписання у залежність від потенційних домовленостей із Росією

3 березня 2026, 12:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський розповів про позицію США щодо гарантій безпеки для України та пов’язані з цим складнощі в контексті мирних переговорів з Росією. У ексклюзивному інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Serra глава держави підкреслив, що американська сторона готова підписати такі гарантії лише в рамках потенційної угоди з Москвою.

Гарантії безпеки для України: стало відомо про вкрай жорсткий ультиматум США Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Київ вже має попередньо погоджені напрацювання зі США. Проте Вашингтон пов’язує остаточне підписання документів із можливими домовленостями з російським керівництвом.

"Ми маємо гарантії безпеки від американців, але вони хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Я не згоден з цим, але так воно є", – зазначив президент. 

Крім цього, Україна підготувала протокол із європейськими союзниками, однак його підписання теж поки що відкладено. Існують також попередні домовленості щодо післявоєнного відновлення країни, проте їхня реалізація можлива лише після встановлення миру на українській території.

"Але цього недостатньо. Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями", – додав Зеленський.

Говорячи про можливі варіанти врегулювання конфлікту, президент України зазначив, що у Вашингтоні обговорюють ідею обміну територіями, тоді як Москва наполягає на відході України.

"Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?", – підсумував Зеленський. 

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський поділився своєю позицією щодо проведення виборів у країні та можливості свого повторного балотування. Інтерв’ю з главою держави опублікувало італійське видання Corriere.



