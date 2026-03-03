logo

Война с Россией США жестко подставили Украину из-за войны: озвучено циничное требование для мира
НОВОСТИ

США жестко подставили Украину из-за войны: озвучено циничное требование для мира

Украина уже подготовила согласованные документы из США, но Вашингтон ставит их подписание в зависимости от потенциальных договоренностей с Россией

3 марта 2026, 12:45
Автор:
Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о позиции США по гарантиям безопасности для Украины и связанным с этим сложностям в контексте мирных переговоров с Россией. В эксклюзивном интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra глава государства подчеркнул, что американская сторона готова подписать такие гарантии только в рамках потенциального соглашения с Москвой.

США жестко подставили Украину из-за войны: озвучено циничное требование для мира

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Киев уже имеет предварительно согласованную наработку из США. Однако Вашингтон увязывает окончательное подписание документов с возможными договоренностями с российским руководством.

"У нас есть гарантии безопасности от американцев, но они хотят подписать их только в контексте соглашения с россиянами. Я не согласен с этим, но так оно есть", – отметил президент.

Кроме этого, Украина подготовила протокол с европейскими союзниками, однако его подписание тоже пока отложено. Есть также предварительные договоренности о послевоенном восстановлении страны, однако их реализация возможна только после установления мира на украинской территории.

"Но этого недостаточно. Мы остаемся на позиции 20-пунктного плана и вопроса контроля над территориями", – добавил Зеленский.

Говоря о возможных вариантах урегулирования конфликта, президент Украины отметил, что в Вашингтоне обсуждают идею обмена территориями, в то время как Москва настаивает на уходе Украины.

"Обмен не в наших интересах, кроме того, Москве нужно много сил, чтобы контролировать оставшиеся территории: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отобрали. Почему мы должны обменивать нашу территорию на другую, которая является частью нашей родины?", — подытожил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский поделился своей позицией по проведению выборов в стране и возможности своего повторного баллотирования. Интервью с главой государства опубликовало итальянское издание Corriere.



