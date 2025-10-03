Європа остаточно зрадить Україну: стало відомо про неочікувану слабкість союзників

Британське видання The Telegraph повідомляє, що група західних політиків і військових просуває ідею створення повітряного щита над західною Україною, який у перспективі може охопити й Київ. Але є кілька причин, чому ця ініціатива навряд чи буде реалізована найближчим часом.

Фото: з відкритих джерел

Причина 1: Європа не готова захищати навіть себе

Під час неформального саміту ЄС у Копенгагені ідею так званої "стіни дронів" обговорювали довше, ніж планували, однак згоди не дійшли. Лідери очікують більше деталей від Єврокомісії. Водночас Франція та Німеччина поставилися до ідеї скептично.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що реалізація подібного проєкту займе роки, а захист від дронів потрібен уже зараз. Додатково у європейців немає достатньо обладнання для раннього виявлення БПЛА, що дозволяє їм долітати до столиць.

Також пропонувалося створити спільну систему ППО за участі України, Норвегії та 10 східноєвропейських країн, але цей шлях складний і тривалий.

Причина 2: потрібен консенсус

У межах НАТО ухвалення будь-яких рішень можливе лише одноголосно. Наприклад, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що безпольотна зона — це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно.

Причина 3: немає політичної волі

На думку європейських експертів, країни не готові брати на себе зобов’язання із закриття неба над Україною. Це вважають ризикованим кроком, особливо з огляду на слабку ППО самої Європи.

Попри це, Єврокомісія вже виділила Україні 2 млрд євро на програму дронів — як підтримку в розвитку власних оборонних можливостей.

