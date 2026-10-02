Європа цинічно підставила Україна на тлі атак Путіна: Зеленський приголомшив претензією

Україна наразі може використовувати лише приблизно половину винищувачів F-16, оскільки значна частина авіапарку тривалий час перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times.

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Проблема особливо актуальна на тлі появи у Росії нових реактивних безпілотників, протидія яким потребує швидких засобів перехоплення. За даними FT, повернення окремих українських винищувачів із ремонту затягується, через що Київ втрачає час, коли літаки потрібні для захисту повітряного простору.

Україна розраховує домовитися із західними партнерами про перенесення частини технічного обслуговування безпосередньо на українську територію. Це, за задумом Києва, дозволило б скоротити час ремонту та швидше повертати F-16 до виконання бойових завдань.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що нинішньої допомоги партнерів недостатньо. Відповідаючи на запитання про те, чи роблять союзники все можливе для підтримки України, президент відповів: "Недостатньо, звичайно, недостатньо".

Окремим викликом залишаються російські реактивні дрони. За словами Зеленського, українські Сили оборони наразі знищують близько 57% таких безпілотників, тоді як показник перехоплення звичайних дронів становить приблизно 85–90%.

Україна паралельно прискорила розробку власних швидкісних дронів-перехоплювачів. Наразі випробовуються п’ять моделей. Зеленський повідомив, що до кінця жовтня Україна планує виготовити близько 400 одиниць однієї з них. Решта розробок поки проходять випробування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що зростання вартості дизельного пального у США та Європі не можна однозначно пов’язувати з українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі.