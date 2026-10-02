Киев напрасно тратит время из-за одного решения Европы: Зеленский шокировал страшной проблемой

Украина может использовать только примерно половину истребителей F-16, поскольку значительная часть авиапарка длительное время находится в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

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Проблема особенно актуальна на фоне появления в России новых реактивных беспилотников, противодействие которым требует быстрого перехвата. По данным FT, возвращение отдельных украинских истребителей по ремонту затягивается, из-за чего Киев теряет время, когда самолеты нужны для защиты воздушного пространства.

Украина рассчитывает договориться с западными партнерами о перенесении части технического обслуживания непосредственно на украинскую территорию. Это, по замыслу Киева, позволило бы сократить время ремонта и быстрее возвращать F-16 для выполнения боевых задач.

В то же время, Зеленский дал понять, что нынешней помощи партнеров недостаточно. Отвечая на вопрос, делают ли союзники все возможное для поддержки Украины, президент ответил: "Недостаточно, конечно, недостаточно".

Отдельным вызовом остаются русские реактивные дроны. По словам Зеленского, украинские Силы обороны сейчас уничтожают около 57% таких беспилотников, в то время как показатель перехвата обычных дронов составляет примерно 85–90%.

Украина параллельно ускорила разработку собственных скоростных дронов-перехватчиков. В настоящее время испытываются пять моделей. Зеленский сообщил, что до конца октября Украина планирует произвести около 400 единиц одной из них. Остальные разработки пока проходят испытания.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что рост стоимости дизельного топлива в США и Европе нельзя однозначно связывать с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре.