"Єдина перевага, яка залишилася": озвучено несподіваний прогноз про нищівний провал Путіна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна опинилася у "вікні можливостей", адже за останній час суттєво посилила свої позиції як на фронті, так і в повітрі. За його словами, ці зміни вже визнають міжнародні партнери, а Росія поступово втрачає свої переваги.

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Глава держави наголосив, що головною причиною зміцнення України є робота українських військових, яким він висловив подяку за успішне виконання бойових завдань.

"Зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Передусім завдяки нашим військовим", – зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що Кремль також усвідомлює зміни на полі бою. За його словами, російський лідер Володимир Путін отримує інформацію про реальну ситуацію й розуміє, що перевага Росії вже не є очевидною.

"Путін – чи він це знає, чи ні, – але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, таку оцінку ситуації поділяють і західні партнери. Президент повідомив, що під час саміту провів переговори не лише з президентом США Дональдом Трампом, а й із багатьма іншими світовими лідерами, зокрема тими, з ким раніше ще не мав особистих зустрічей.

"Ми говорили і з Президентом Трампом, і під час саміту зустрічався з багатьма різними лідерами. Всі відмічають одне: Україна стала сильнішою", – підкреслив він.

Як вже писали "Коментарі", Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети, намагаючись скористатися обмеженою кількістю протиракет у партнерів України. Кремль не накопичує великі запаси озброєння, а запускає ракети одразу після їх виробництва, щоб постійно тиснути на українську ППО. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.