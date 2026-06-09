Є дві важливі причини: розкрито шокуючу правду про участь Абрамовича у перемовинах з Україною

Російський бізнесмен Роман Абрамович відігравав помітну роль у спробах налагодити діалог між Україною та Росією після початку повномасштабної війни. На тлі повідомлень про його візит до Києва у травні 2026 року російські журналісти оприлюднили нові подробиці щодо його участі у переговорному процесі між сторонами.

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За даними джерел, українська сторона ще до лютого 2022 року шукала альтернативні канали комунікації з Москвою. Представники Києва не надто довіряли офіційним переговорникам Кремля, тому розглядали можливість залучення людини, яка мала б вплив у російських владних колах, але водночас була б більш відкритою до спілкування. Одним із таких кандидатів став Роман Абрамович.

Після початку повномасштабного вторгнення олігарх отримав згоду Володимира Путіна на участь у неформальних контактах між сторонами. Вже через кілька днів він провів перші зустрічі з представниками України. Тоді сторони погодилися, що Абрамович може виступити посередником для передачі повідомлень та організації переговорів.

Упродовж перших місяців війни бізнесмен активно подорожував між кількома країнами, зокрема Україною, Росією, Туреччиною та Ізраїлем. Повідомляється, що він неодноразово контактував з українським керівництвом, а також сприяв організації дистанційних перемовин через відеозв’язок ще до проведення особистих зустрічей делегацій.

Переговорний процес включав кілька раундів консультацій у Білорусі, Туреччині та інших локаціях. Найбільш відомою стала зустріч у Стамбулі наприкінці березня 2022 року, після якої активна фаза переговорів фактично припинилася. Попри спроби відновити діалог, ситуація різко змінилася після деокупації Київської області та оприлюднення фактів масових злочинів російських військових у Бучі. Після цього значна частина українських посадовців втратила будь-яке бажання продовжувати контакти через неформальних посередників, а переговорний процес був фактично заморожений.

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