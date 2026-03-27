Дрони ЗСУ зробили життя у РФ пеклом: таких масових прильотів і руйнувань не було давно

Вночі 27 березня місто Череповець у Волгоградській області зазнало атаки безпілотників на підприємство АТ "Апатит", одного з найбільших виробників фосфоровмісних добрив у Росії. Завод спеціалізується на випуску фосфорної та сірчаної кислот, аміаку, аміачної селітри та комплексних добрив NPK. Про інцидент повідомляє Exilenova+.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

Губернатор Волгоградської області Георгій Філімонов підтвердив напад у своєму Telegram, зазначивши, що на промисловому майданчику у Череповці зафіксовано 8 прильотів. Він уточнив, що обійшлося без пошкоджень критичної інфраструктури, загиблих і постраждалих немає. Екстрені служби вже працюють на місці, а оперативні підрозділи переведені в режим підвищеної готовності, створено оперативний штаб.

За даними місцевих телеграм-каналів, паралельно були атаковані нафтоналивні порти "Усть-Луга" та "Приморськ" у Ленінградській області. Напередодні Сили оборони України уразили Кірішський нафтопереробний завод, один із трьох найбільших у РФ, що забезпечує виробництво пального для потреб армії агресора.

Також повідомлялося, що у ніч на 25 березня під вогнем Сил оборони опинився російський бойовий криголам "Пурга" проєкту 23550, призначений для дій у складі Прикордонної служби ФСБ РФ. Такі судна поєднують функції криголама та військового корабля.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія активно розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи технології та ресурси для ударів по силах США та Ізраїлю на Близькому Сході. За даними розвідки, Москва передала Тегерану нові безпілотники, прагнучи послабити Вашингтон, що підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).