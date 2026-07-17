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Дрони Путіна завдали пекельного удару по надважливому порту в Україні: моторошні деталі злочину

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, які призвели до загибелі людей

17 липня 2026, 12:30
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Клименко Елена

Російська армія вранці 17 липня здійснила чергову атаку на портову інфраструктуру Миколаєва, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули двоє українців, ще кілька суден зазнали пошкоджень. Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Дрони Путіна завдали пекельного удару по надважливому порту в Україні: моторошні деталі злочину

Фото: з відкритих джерел

За даними слідства, окупанти використали дрони типу Shahed-238, завдавши удару по території одного з портових підприємств міста. Основний удар припав по об'єктах цивільної портової інфраструктури, де в цей момент перебували іноземні торговельні судна.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали три цивільні кораблі, що ходили під прапорами інших держав і були пришвартовані в порту. Найтрагічніші наслідки сталися на борту одного із суден, де загинули двоє громадян України.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Слідчі документують усі обставини атаки та збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

Це вже не перший випадок ударів по цивільному судноплавству в акваторії Чорного моря. Лише 14 липня російські війська атакували одразу три торговельні судна. Тоді загинув капітан корабля під прапором Танзанії, а пізніше внаслідок удару безпілотника по судну під прапором Маршаллових Островів жертвами стали ще двоє людей. 

Попри постійні атаки на портову інфраструктуру, Україна не планує згортати морський експорт. У Кабінеті міністрів наголошують, що держава й надалі забезпечуватиме вивезення зерна та іншої продукції. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що уряд має намір утримати обсяги експорту щонайменше на рівні минулого року.  

Портал "Коментарі" вже писав, що Дональд Трамп пригрозив жорсткими санкціями країнам, які продовжують торгівлю з Росією. За словами президента США, адміністрація разом із республіканцями працює над законодавчими ініціативами, що мають суттєво посилити економічний тиск на Москву.  



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