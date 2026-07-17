Важный порт Украины вздрогнул от смертельного удара РФ: шокирующие подробности

Российская армия утром 17 июля совершила очередную атаку на портовую инфраструктуру Николаева, применив ударные беспилотники. В результате обстрела погибли двое украинцев, еще несколько судов получили повреждения. Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

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По данным следствия, оккупанты использовали дроны типа Shahed-238, нанеся удар по территории одного из портовых предприятий города. Основной удар пришелся по объектам гражданской портовой инфраструктуры, где в этот момент находились иностранные торговые суда.

В результате атаки повреждения получили три гражданских корабля, которые ходили под флагами других государств и были пришвартованы в порту. Самые трагические последствия произошли на борту одного из судов, где погибли два гражданина Украины.

Правоохранители уже приступили к досудебному расследованию. Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, что повлекло за собой гибель людей. Следователи документируют все обстоятельства атаки и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Это уже не первый случай ударов по гражданскому судоходству в акватории Черного моря. Лишь 14 июля российские войска атаковали сразу три торговых судна. Тогда погиб капитан корабля под флагом Танзании, а позже в результате удара беспилотника по судну под флагом Маршалловых Островов жертвами стали еще два человека.

Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, Украина не планирует сворачивать морской экспорт. В Кабинете министров подчеркивают, что государство будет и дальше обеспечивать вывоз зерна и другой продукции. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что правительство намерено удержать объемы экспорта как минимум на уровне прошлого года.

Портал "Комментарии" уже писал , что Дональд Трамп пригрозил жесткими санкциями странам, продолжающим торговлю с Россией. По словам президента США, администрация вместе с республиканцами работает над законодательными инициативами, которые должны существенно усилить экономическое давление на Москву.