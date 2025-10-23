Достатньо тижня, аби Путін перехотів воювати в Україні: озвучено умову капітуляції

Посилення української армії можливе завдяки збільшенню кількості вмотивованих новобранців, вважає пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Хомінський. Про це він розповів у коментарі для Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

За словами військового, головна перевага російської армії полягає у чисельності особового складу.

"Щойно ми знищуємо один їхній підрозділ — на його місце одразу прибуває інший. Часто це новобранці з мінімальним рівнем підготовки, але нестачі живої сили у ворога ми не спостерігаємо", — зазначив Хомінський.

Він наголосив, що 100-та бригада вже понад 16 місяців утримує позиції на Костянтинівському напрямку, і попри значні втрати росіян, ті постійно підтягують підкріплення.

На думку пресофіцера, активізація мобілізаційних процесів в Україні значно посилила б обороноздатність держави та водночас створила б додатковий тиск на Кремль.

"Українці мають пам’ятати, що в нас є лише одна країна. Якщо завтра під військкоматами стоятимуть пів мільйона добровольців, Путін оголосить капітуляцію за тиждень — я в цьому впевнений", — заявив він.

Хомінський додав, що масова готовність українців захищати Батьківщину стане сигналом для ворога: продовження війни не матиме сенсу.

Тим часом колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко переконаний, що змусити Путіна завершити війну може лише неможливість її продовжувати. За його словами, до цього призведе комбінація чинників: прицільні удари по російській інфраструктурі, тиск міжнародних санкцій, а також внутрішні економічні та політичні проблеми в самій Росії.

Як вже писали "Коментарі", сили оборони України продовжують послідовно і методично завдавати ударів по об'єктах ворога в окупованому Криму, дотримуючись чіткої та ефективної стратегії.