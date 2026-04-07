Цинічне вбивство дитини і страшні руйнування: ціла область оговтується від пекельного удару РФ

Протягом минулої доби російська армія здійснила понад десять атак на чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок цих обстрілів загинула дитина, а також постраждали кілька мирних жителів, які отримали поранення.

Про ситуацію на території області повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Вони наголосили на серйозності подій та закликали населення бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

Синельниківський район

Російські війська атакували безпілотниками Покровську громаду. Внаслідок удару загорівся приватний будинок, ще три оселі та кілька автомобілів зазнали руйнувань. Трагедія обірвала життя 11-річного хлопчика. Поранення отримали три людини: 61-річна жінка, 31-річна жінка та 33-річний чоловік. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів, їм надають необхідну допомогу.

Павлоградський район

У Павлограді російські безпілотники атакували одне з місцевих підприємств, завдавши пошкоджень. У Богданівській громаді внаслідок ударів були пошкоджені адміністративна будівля та лінії електропередавання. Через обстріли травми отримали двоє чоловіків віком 52 та 66 років, їм також надано медичну допомогу.

Нікопольський район

Російські військові застосували FPV-дрони для атакування райцентру, а також Марганецької, Покровської сільської та Червоногригорівської громад. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, будинок культури, адміністративну будівлю, автомобілі та лінії електропередавання. Місцева інфраструктура зазнала значних руйнувань, а населення попереджено про небезпеку та необхідність дотримання сигналів тривоги.

Криворізький район

Безпілотники РФ атакували Апостолівську громаду. Внаслідок ударів виникла пожежа, а також пошкоджено об’єкти інфраструктури. Місцеві служби оперативно реагують на наслідки, рятувальні бригади працюють над ліквідацією загоряння та відновленням пошкоджених комунікацій.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий аналітик Олег Жданов вважає, що в період Страсного тижня не можна виключати ймовірність нової масштабної атаки з боку Росії. За його оцінкою, ситуація залишається невизначеною: існує приблизно однакова кількість факторів як на користь такого розвитку подій, так і проти нього.