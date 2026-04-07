Ребенок заживо сгорел в собственном доме: РФ нанес смертельный удар по одной области

За прошедшие сутки российская армия осуществила более десяти атак на четыре района Днепропетровской области. В результате этих обстрелов погиб ребенок, а также пострадали несколько мирных жителей, получивших ранения.

О ситуации на территории области сообщили глава Днепропетровского ОВА Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Они отметили серьезность событий и призвали население быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности во время сигналов воздушной тревоги.

Синельниковский район

Российские войска атаковали беспилотниками Покровскую общину. В результате удара загорелся частный дом, еще три дома и несколько автомобилей получили разрушения. Трагедия оборвала жизнь 11-летнего мальчика. Ранения получили три человека: 61-летняя женщина, 31-летняя женщина и 33-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, им оказывают необходимую помощь.

Павлоградский район

В Павлограде российские беспилотники атаковали одно из местных предприятий, нанеся повреждения. В Богдановской общине в результате ударов были повреждены административное здание и линии электропередачи. Из-за обстрелов травмы получили двое мужчин в возрасте 52 и 66 лет, им также оказана медицинская помощь.

Никопольский район

Российские военные применили FPV-дроны для атаки райцентра, а также Марганецкой, Покровской сельской и Красногригорьевской общин. В результате ударов повреждены частные дома, дом культуры, административное здание, автомобили и линии электропередачи. Местная инфраструктура испытала значительные разрушения, а население предупреждено об опасности и необходимости соблюдения сигналов тревоги.

Криворожский район

Беспилотники РФ атаковали апостоловскую общину. В результате ударов возник пожар, а также повреждены объекты инфраструктуры. Местные службы оперативно реагируют на последствия, спасательные бригады работают над ликвидацией возгорания и восстановлением поврежденных коммуникаций.

Портал "Комментарии" уже писал , что военный аналитик Олег Жданов считает, что в период Страстной недели нельзя исключать вероятность новой масштабной атаки со стороны России. По его оценке ситуация остается неопределенной: существует примерно одинаковое количество факторов как в пользу такого развития событий, так и против него.