Навіть війни, які тривають роками, можуть наблизитися до завершення буквально за кілька тижнів, якщо відбувається подія, що докорінно змінює розрахунки однієї зі сторін. Поки Володимир Путін робить ставку на виснаження України, ослаблення підтримки Заходу та можливість продовжувати бойові дії без критичних наслідків для Росії. Проте баланс може різко змінитися, якщо ці розрахунки перестануть працювати. Які три події можуть стати переломними та змусити Кремль визнати, що продовження війни коштуватиме дорожче, ніж її припинення? Видання "Коментарі" дізнавалося думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, однією з подій, здатних змінити розрахунки Кремля, може стати серйозне погіршення економічної ситуації в Росії. Окремі санкції навряд чи самі собою змусять Москву припинити війну, проте одночасне скорочення енергетичних доходів, збільшення бюджетного дефіциту, проблеми у фінансовому секторі та подальше зростання воєнних витрат можуть суттєво звузити можливості Кремля. Не менш важливим фактором стане провал російських планів на фронті. Якщо значні територіальні здобутки залишатимуться недосяжними, а ціна навіть незначного просування зростатиме, продовження наступальної війни ставатиме для Росії дедалі менш вигідним.

Третім потенційним переломним фактором може стати зміна зовнішньополітичних обставин. Якщо США та європейські країни переконають Москву у готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, Путіну стане складніше розраховувати на поступове виснаження Заходу. Додатковим ударом по цій стратегії могла б стати відмова Китаю компенсувати Росії економічні та технологічні втрати.

Чат-бот Gemini вважає, що першим переломним фактором може стати різке скорочення російських нафтогазових доходів. Посилення вторинних санкцій проти покупців енергоресурсів РФ, обмеження можливостей тіньового флоту та проблеми з експортною інфраструктурою здатні суттєво зменшити валютні надходження Кремля. Це посилить тиск на бюджет і ускладнить фінансування війни. Другим фактором може стати серйозне порушення роботи російської військової логістики та оборонної промисловості.

Третім сценарієм може стати різка зміна позиції Китаю. Росія дедалі більше залежить від торгівлі з КНР, банківських розрахунків та постачання технологій і компонентів. Якщо Пекін вирішить суттєво обмежити економічну взаємодію з Москвою або вимагатиме реального припинення бойових дій, Кремль може опинитися у складному становищі. Поєднання втрати енергетичних доходів, проблем на фронті та ослаблення китайської підтримки здатне радикально змінити розрахунки Путіна.

Чат-бот Copilot переконаний, що першим фактором, здатним змінити ситуацію, може стати критичне виснаження російських військових ресурсів. Значні втрати, проблеми з логістикою, технікою та боєприпасами можуть суттєво обмежити здатність Москви проводити наступальні операції. Не менш серйозним викликом для Кремля стане погіршення економічної ситуації. Посилення санкцій, скорочення доходів від експорту енергоресурсів і труднощі з доступом до технологій здатні настільки збільшити ціну війни, що її продовження вимагатиме дедалі болючіших рішень усередині Росії.

Третім потенційним переломним фактором може стати гостра внутрішньополітична криза. Конфлікт між різними групами російських еліт, боротьба за ресурси або різке зростання суспільного невдоволення здатні створити додаткові ризики для стабільності режиму. Кожен із цих сценаріїв окремо навряд чи гарантує завершення війни, однак їх одночасне накладання може докорінно змінити розрахунки Кремля. У такій ситуації продовження бойових дій може стати для Путіна значно дорожчим і небезпечнішим, ніж пошук домовленостей про їх припинення.

Загалом усі три версії ШІ погоджуються, що жодна з цих подій окремо не гарантує завершення війни. Найсильнішим може стати їхнє одночасне накладання: економічні проблеми Росії, відсутність військового результату та усвідомлення Кремлем, що підтримка України не припиниться. Саме тоді для Путіна переговори або тривале припинення вогню можуть перетворитися з небажаного компромісу на спосіб уникнути значно небезпечнішого сценарію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує нарощувати виробництво реактивних безпілотників і балістичних ракет, тоді як Україна стикається з дедалі гострішим дефіцитом засобів для їх перехоплення. Якщо проблему не вдасться вирішити найближчим часом, майбутня зима може стати особливо важкою для української енергетики.