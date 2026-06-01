Ці міста України під страшною загрозою: розвідка терміново видала страшне попередження

За даними моніторингових каналів, українська розвідка знову фіксує інформацію про можливу підготовку Росією чергового ракетного удару. Попередній ймовірний обстріл, який прогнозувався кілька днів тому, нібито був відкладений через зміну оперативних планів противника.

Також повідомляється, що російські сили продовжують активну дорозвідку об’єктів у Києві. Серед потенційно зацікавлених районів називаються центральні вулиці столиці, зокрема Грушевського, Банкова та Володимирська, а також Святошинський і Дарницький райони. Окрему увагу, за даними спостережень, може бути приділено Жулянам. Крім столиці, у переліку фігурують також міста Київської та сусідніх областей — Обухів, Фастів, а також Львів.

Аналітики підкреслюють, що питання ймовірності обстрілу залишається відкритим: атака може відбутися як у найближчі дні, так і пізніше, адже російські війська регулярно змінюють свої плани та час проведення операцій.

У зв’язку з цим громадянам рекомендують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості користуватися укриттями. Така інформація оперативно передається українським силам оборони, що дозволяє краще оцінювати ризики та реагувати на загрози.

При цьому наголошується, що подібні удари не здатні змінити загальний хід війни чи досягти стратегічних цілей для Росії. Навпаки, за оцінками спостерігачів, ситуація на фронті для російських військ поступово ускладнюється, а втрати та проблеми накопичуються.

Оприлюднення подібних даних має на меті не створення паніки, а підвищення обізнаності населення щодо безпекової ситуації та необхідності дотримання базових правил захисту під час повітряних загроз.

