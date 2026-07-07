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Чому Путін все частіше гатить по житловим будинкам: озвучено жахаючу перспективу

Оглядач групи «Інформаційний спротив» пояснив, чому небезпека влучань російських ракет у житлову забудову лише посилюватиметься

7 липня 2026, 17:50
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Клименко Елена

Росія продовжує поєднувати удари по військовій та критичній інфраструктурі України з атаками на цивільні об'єкти. Водночас зростає ризик влучань у житлові будинки через погіршення точності російських ракет. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чому Путін все частіше гатить по житловим будинкам: озвучено жахаючу перспективу

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, удари по житловій забудові є не лише наслідком бойових дій, а й частиною тактики Кремля, спрямованої на психологічний тиск на українське суспільство. Він зазначив, що російське командування свідомо використовує терор цивільного населення як один із елементів ведення війни.

"Ризики будуть лише зростати. Росія, окрім завдань щодо ураження військово-промислових об'єктів, складів, логістичних вузлів, залізничної інфраструктури чи інших цілей, ставить перед собою й інше завдання – терор проти цивільного населення, який є невід'ємною частиною російських ударів. РФ завдає ударів по житлових будинках з метою залякування населення та чинення морально-психологічного тиску", – наголосив Коваленко.

Окрім навмисних атак на цивільну інфраструктуру, існує ще одна причина збільшення кількості руйнувань у житлових кварталах. За словами оглядача, останнім часом помітно погіршилися технічні характеристики російських ракет, що негативно впливає на точність їхнього наведення.

Коваленко пояснив, що навіть якщо окупанти задають координати військових об'єктів або елементів критичної інфраструктури, ракети дедалі частіше відхиляються від заданої траєкторії.

"Уже давно фіксується істотне погіршення характеристик російських ракет, насамперед їхньої точності. Навіть якщо росіяни вказують координати військового об'єкта або об'єкта критичної інфраструктури, ймовірність того, що ракета відхилиться від цілі на 50–100 метрів, дуже висока", – зазначив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що грецькі судноплавні компанії за останні три роки отримали мільярдні прибутки від транспортування російської нафти, попри санкційний тиск Заходу. Загальний дохід перевізників із Греції сягнув щонайменше 3,8 млрд доларів.



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