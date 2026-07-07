logo

BTC/USD

64133

ETH/USD

1808.26

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Атаки по домам станут невиданным адом: украинцев предупредили о плане Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Атаки по домам станут невиданным адом: украинцев предупредили о плане Путина

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» объяснил, почему опасность попадания российских ракет в жилую застройку будет только усиливаться

7 июля 2026, 18:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия продолжает совмещать удары по военной и критической инфраструктуре Украины с атаками на гражданские объекты. В то же время растет риск попаданий в жилые дома из-за ухудшения точности российских ракет. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Атаки по домам станут невиданным адом: украинцев предупредили о плане Путина

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, удары по жилой застройке не только являются следствием боевых действий, но и частью тактики Кремля, направленной на психологическое давление на украинское общество. Он отметил, что российское командование сознательно использует террор гражданского населения как один из элементов войны.

"Риски будут только расти. Россия, кроме задач по поражению военно-промышленных объектов, складов, логистических узлов, железнодорожной инфраструктуры или других целей, ставит перед собой и другую задачу — террор против гражданского населения, который является неотъемлемой частью российских ударов. – подчеркнул Коваленко.

Кроме умышленных атак на гражданскую инфраструктуру существует еще одна причина увеличения количества разрушений в жилых кварталах. По словам обозревателя, в последнее время заметно ухудшились технические характеристики российских ракет, что отрицательно сказывается на точности их наведения.

Коваленко объяснил, что даже если оккупанты задают координаты военных объектов или элементов критической инфраструктуры, ракеты все чаще отклоняются от заданной траектории.

"Уже давно фиксируется существенное ухудшение характеристик российских ракет, в первую очередь, их точности. Даже если россияне указывают координаты военного объекта или объекта критической инфраструктуры, вероятность того, что ракета отклонится от цели на 50-100 метров, очень высока", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что греческие судоходные компании за последние три года получили миллиардные доходы от транспортировки российской нефти, несмотря на санкционное давление Запада. Общий доход перевозчиков из Греции составил не менее 3,8 млрд долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости