Авторитетне видання The Times із посиланням на джерела пише, що оточення Михайла Федорова переконує його створити власну партію. За словами одного із союзників, цю ініціативу підтримують кілька депутатів, хоча сам ексміністр її не коментує. Водночас співрозмовники видання вважають, що скандал із його звільненням різко підвищив політичну популярність Федорова, тож багато хто вже думає про майбутні вибори. Чи має колишній міністр оборони шанси стати наступним президентом України? Видання "Коментарі" з'ясувало думку з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Gemini, Михайло Федоров має один із найвищих потенціалів стати наступним президентом України, але його головний ворог — це він сам та його технократична брунатна зона.

З одного боку, суспільні настрої літа 2026 року чітко показують: в Україні сформувався колосальний запит на "неполітичного лідера-менеджера". Соціологія, де понад 70% громадян виступають проти його відставки, та хвиля протестів доводять, що Федоров зумів стати уособленням майбутнього — ефективного, цифрового, без бюрократії та кулуарного договірняка.

З іншого боку, бути успішним реформатором і бути королем політичного рингу — це дві різні професії. Президентство в Україні — це не лише цифровізація чи miltech, а й надскладна геополітика, важкі компроміси, розгалужена партійна сітка та протистояння з олігархічними й генеральськими лобі.

Чат-бот Copilot стверджує, що Михайло Федоров, який здобув популярність завдяки цифровим реформам та модернізації оборонної сфери, справді має потенціал стати серйозним кандидатом на пост президента України. Його головна перевага — імідж реформатора, який поєднує технологічне мислення з практичними рішеннями. Федоров асоціюється з успішними проєктами цифровізації держави та впровадженням інновацій у військовій сфері, що створює образ сучасного лідера, здатного вести країну вперед.

Попри те, що Федоров справді має потенціал, але перед ним стоять серйозні виклики. Насамперед він не має достатнього досвіду у сфері дипломатії та міжнародних відносин, що критично важливо для президента країни у стані війни. Його популярність значною мірою базується на успіхах у цифровій сфері, проте керування державою потребує ширшого спектра компетенцій — від економіки до безпеки.

Чат-бот ChatGPT вважає, що Михайло Федоров уже входить до числа політиків, яких називають можливими кандидатами на майбутніх президентських виборах. Його головні переваги — образ сучасного технократа, успішна цифровізація держави та відносно низький антирейтинг. Саме це може допомогти йому залучити як прихильників змін, так і поміркованих виборців.

Водночас Федоров є частиною чинної влади, а отже, нестиме відповідальність не лише за її досягнення, а й за помилки. Після завершення війни суспільний запит на нові обличчя або, навпаки, на сильного військового лідера може суттєво вплинути на його перспективи.

Таким чином, усі три версії штучного інтелекту вважають, що сьогодні можна говорити лише про потенціал, а не про гарантоване президентство. За сприятливих політичних обставин, збереження позитивної репутації та появи власної сильної політичної команди Михайло Федоров цілком може стати одним із фаворитів майбутніх президентських перегонів. Проте остаточний вибір значною мірою визначать результати війни, запит суспільства та політичний ландшафт, який сформується після її завершення

Портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог Сергій Гайдай розкритикував кадрову політику Зеленського.