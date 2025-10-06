Четвертий рік війни: стало відомо, як Захід відверто допомагає Путіну вбивати українців

На четвертому році повномасштабного вторгнення Росія досі використовує у своїй зброї іноземні технології та компоненти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши на критичній необхідності посилення санкційного контролю.

Фото: скріншот

За словами президента, під час масштабного комбінованого обстрілу в ніч на 5 жовтня РФ задіяла 549 засобів ураження, які містили понад 102 тисячі компонентів іноземного виробництва. Йдеться про деталі, виготовлені у США, Китаї, Тайвані, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії, Японії, Південній Кореї та Нідерландах.

"У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в Іскандерах – близько 1500, у Кинджалах – 192 компоненти, та 405 – у Калібрах", – повідомив Зеленський.

Зокрема, компанії зі США постачають конвертори для Х-101 та Shahed/Geran, матриці до Кинджалів, аналогово-цифрові перетворювачі, а також іншу мікроелектроніку для дронів і ракет.

"Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному Шахеді виготовляється в Китаї та Тайвані", – додав він.

Серед іншого, Швейцарія виготовляє мікроконтролери для БпЛА, Велика Британія – мікрокомп’ютери для управління польотом дронів, Японія – оптоізолятори для крилатих ракет, Німеччина – комутаційні роз’єми, Нідерланди – процесори, а Південна Корея – сервоприводи та підшипники.

Зеленський підкреслив, що Україна готує нові санкційні ініціативи, спрямовані на тих, хто прямо чи опосередковано допомагає Росії підтримувати її військову машину.

"Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати", – сказав він.

Очікується, що цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", на якій Україна представить свої пропозиції щодо блокування постачання критичних компонентів до РФ.

"Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", – наголосив президент.

