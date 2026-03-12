Чернігвщина у траурі: пекельний удар дроном призвів до страшної непоправної втрати

Вночі 12 березня Росія знову здійснила атаку на Чернігівщину, спричинивши трагічні наслідки для мирного населення. У Менській громаді від удару ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали поранення. Подія сталася після першої години ночі, коли окупанти цинічно атакували житловий сектор громади, пошкодивши два будинки. На жаль, трагедія сталася у власному помешканні дівчинки, що підкреслює небезпеку для цивільних навіть у власних домівках.

Фото: з відкритих джерел

Менська міська рада оголосила сьогодні Днем жалоби за загиблою дитиною. У своєму офіційному повідомленні вони висловили щирі співчуття родині та наголосили на необхідності підтримки постраждалих. Місцева влада закликала жителів громади бути пильними, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та берегти себе та близьких, адже загроза повторних атак зберігається. Моніторингові канали повідомляли, що у Мені існує постійна небезпека від ворожих дронів, а ДСНС підтвердила факт удару.

Як повідомили рятувальники, унаслідок падіння безпілотного літального апарата у Корюківському районі виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було ліквідовано, але, на жаль, 15-річна дівчина, 2010 року народження, загинула. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані. Для психологічної підтримки постраждалих фахівці ДСНС надали допомогу шести мешканцям громади.

