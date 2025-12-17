Через півроку Україна зазнає поразки: у ЗСУ не на жарт забили на сполох

На Запорізькому напрямку, де російська армія за останні тижні змогла досягти найбільшого просування, українські екіпажі безпілотників фактично без упину стримують тиск противника та замислюються, як довго їм вистачить сил утримувати фронт. Про це повідомляє The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

Неочікуваний прорив росіян на схід від Гуляйполя застав українських захисників зненацька. Цю ділянку з 2022 року утримувала 102-га бригада тероборони, однак раптовий і масований тиск змусив підрозділ відступити. У листопаді українська сторона втратила близько шести миль території. Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан пояснює, що одна з причин — концентрація українських сил на інших напрямках.

"Через велику концентрацію сил у Покровську та Мирнограді резерви були вичерпані, і саме тому став можливим цей наступ", — зазначив він.

Попри те, що дрони Mavic забезпечують високоточну розвідку, а досвідчені оператори здатні помічати рух на сотні метрів, російські війська скористалися осінніми туманами.

"Вони користуються нашою поганою видимістю через погоду і поєднують це з ударами 250-кілограмовими плануючими бомбами", — каже Кузан.

Водночас за сприятливої погоди українські екіпажі безпілотників ведуть постійну оборону.

"Російські солдати просуваються вперед по одному або по двоє… Але якщо погода ясна, рівна місцевість і відсутність рослинності дають змогу легко виявити диверсантів".

Оператор дронів Максим зазначає, що відпочинок можливий лише короткими паузами. Завжди можна поспати 15 хвилин, і все буде гаразд". FPV та Mavic здатні працювати до 20 хвилин і завдавати ударів на відстані до 15 км, а з ретранслятором — до 29 км.

Командир підрозділу 423-го батальйону безпілотників Віталій Герсак наголосив, що батальйон створили лише торік.

The Guardian зазначає, що твердження про "знищення півтора батальйона противника на місяць" може бути перебільшенням, однак проблема полягає в іншому — у Росії, схоже, "їх нескінченна кількість", тоді як в України "практично не вистачає піхоти".

Оператори батальйону "Вовки Да Вінчі" зізнаються, що працюють на межі можливостей.

"Думаю, я зможу протриматися ще півроку, і все", — каже один із них.

