Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Мадриді заявив, що Україна не може мати жодного позитивного ставлення до режиму Ірану. За його словами, саме Тегеран допомагав Росії вбивати українців, навчаючи використовувати атакуючі дрони "Шахед". Зеленський наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна намагалася налагодити контакти з іранською владою, щоб домогтися припинення постачання озброєння до Росії, проте ці спроби не дали результату.

"Крім партій шахедів, вони їх навчали атакувати наших людей. Далі вони передавали іншу зброю: артилерію, ракети тощо. Після всього цього іранська сторона сказала, що постачань більше не буде, але вони передали їм (росіянам) ліцензії та допомогли побудувати два великих заводи з виробництва дронів. Сьогодні Росія вийшла на той рівень, коли застосовує 350-500 дронів під час масованої атаки за одну ніч", — пояснив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що завдяки іранським дронам "Шахед" і балістичним ракетам Росія змогла завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до масштабних відключень електроенергії.

"Нічого позитивного у нас до такого режиму, який все це робив із нашою країною, не може бути. Але вони навчали рускіх нас вбивати, саме ударними дронами. А ми передали країнам Близького Сходу нашу експертизу, як захищатися. Це різний підхід", — підсумував він.

Як вже писали "Коментарі", західні політичні еліти часто опиняються в пастці старих уявлень і стратегій, які вже не відповідають сучасним реаліям. Вони все ще тримаються за старі моделі мислення, в той час, як Україна набирає обертів, демонструючи нові підходи до лідерства, які більш адаптивні та орієнтовані на результат, особливо в умовах кризи, йдеться у статті "The Comfortable Class: Why Our Leaders Can’t Think Strategically and Why It Matters", опублікованій на платформі Waronomics.