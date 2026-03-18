Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мадриде заявил, что Украина не может иметь никакого положительного отношения к режиму Ирана. По его словам, именно Тегеран помогал России убивать украинцев, уча использовать атакующие дроны "Шахед". Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина пыталась наладить контакты с иранскими властями, чтобы добиться прекращения поставок вооружения в Россию, однако эти попытки не дали результата.

"Кроме партий шахедов, они их обучали атаковать наших людей. Далее они передавали другое оружие: артиллерию, ракеты и т.д. После всего этого иранская сторона сказала, что поставок больше не будет, но они передали им (россиянам) лицензии и помогли построить два крупных завода по производству дронов. атаки за одну ночь", — объяснил он.

Владимир Зеленский также отметил, что благодаря иранским дронам "Шахед" и баллистическим ракетам Россия смогла нанести серьезные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.

"Ничего положительного у нас к такому режиму, который все это делал с нашей страной, не может быть. Но они учили русских нас убивать, именно ударными дронами. А мы передали странам Ближнего Востока нашу экспертизу, как защищаться. Это разный подход", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", западные политические элиты часто оказываются в ловушке старых представлений и стратегий, уже не соответствующих современным реалиям. Они все еще держатся за старые модели мышления, в то время как Украина набирает обороты, демонстрируя новые подходы к лидерству, которые более адаптивны и ориентированы на результат, особенно в условиях кризиса.