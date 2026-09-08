Це потрясіння в Україні назавжди перепише весь сценарій війни: яке рішення спричинить небувалий бунт

До кінця 2026 року Україна може увійти в період серйозної політичної турбулентності. Війна, складний переговорний процес, можливі кадрові перестановки, економічні проблеми та дедалі гостріша дискусія про майбутні вибори здатні одночасно посилити напругу всередині країни. Окремим фактором можуть стати будь-які домовленості щодо завершення або заморожування війни, особливо якщо вони передбачатимуть болючі компроміси. На цьому тлі боротьба між різними політичними центрами може загостритися, а рішення влади — викликати дедалі гостріші суперечки. Які політичні потрясіння можуть чекати Україну до кінця року, що здатне стати головним детонатором кризи та чи може нинішня турбулентність призвести до масштабного переформатування влади? Портал "Коментарі" дізнавався думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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Чат-бот Copilot вважає, що до кінця року одним із головних джерел політичної напруги може стати послаблення єдності парламентської більшості. Серйозним випробуванням буде голосування за складний державний бюджет, а також кадрові рішення щодо важливих посад у силовому та дипломатичному блоках. Якщо дисципліна всередині більшості погіршиться, владі доведеться дедалі частіше домовлятися з іншими депутатськими групами. Паралельно ризики створюватимуть резонансні кадрові перестановки, проблеми опалювального сезону та рішення у сфері мобілізації

Ще одним фактором політичної турбулентності можуть стати переговори про завершення війни. Якщо міжнародні партнери активізують дипломатичний процес, опозиція посилить тиск на владу, акцентуючи на неприпустимості поступок щодо суверенітету та інших червоних ліній України. У такому разі боротьба навколо умов потенційних домовленостей може перетворитися на один із головних внутрішньополітичних конфліктів і фактично запустити підготовку до майбутнього переформатування влади.

Чат-бот Gemini переконаний, що до кінця року одним із головних ризиків для України можуть стати внутрішні конфлікти у владі. Підготовка до складної зими, розподіл обмежених бюджетних ресурсів та пошук відповідальних за можливі проблеми здатні загострити суперечності всередині уряду. Паралельно може посилитися напруга у Верховній Раді, де різні політичні сили спробують використати складну ситуацію для зміцнення власних позицій. Додатковим фактором стане суспільне невдоволення, особливо якщо економічні труднощі, проблеми з енергетикою або затягування війни без видимої перспективи її завершення посилять втому населення.

Не менш серйозним випробуванням може стати зовнішньополітичний тиск. Якщо партнери активізують переговори та почнуть наполягати на компромісах із Росією, будь-які потенційні поступки здатні спричинити гострі дискусії всередині країни. Цим намагатиметься скористатися і Кремль, посилюючи інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію влади та розкол суспільства. Поєднання внутрішніх проблем, переговорного тиску та російських інформаційних атак може стати джерелом серйозної політичної турбулентності.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що одним із можливих джерел політичної турбулентності може стати загострення боротьби всередині влади. Кадрові перестановки, резонансні антикорупційні справи та суперечки навколо ключових посад здатні посилити протистояння між різними центрами впливу. Додатковим фактором ризику залишатиметься економічна ситуація: значний дефіцит бюджету та необхідність виконувати вимоги міжнародних партнерів можуть змусити владу ухвалювати непопулярні рішення, що загострить дискусії у Верховній Раді.

Однак найсерйознішим випробуванням для внутрішньої політики можуть стати переговори про завершення війни або їхній остаточний провал. Обговорення територіального питання, гарантій безпеки та можливих компромісів із Росією здатне різко посилити протистояння між владою та опозицією. У такому разі наприкінці року політична боротьба точитиметься не лише навколо умов завершення війни, а й навколо того, якою буде майбутня конфігурація влади в Україні.

Загалом усі три моделі ШІ стверджують, що Україна не зіткнеться з однією раптовою політичною кризою, яка миттєво змінить ситуацію в країні. Значно реальнішим виглядає поступове накопичення кількох конфліктів одночасно — суперечностей усередині влади, парламентських протистоянь, економічних проблем, кадрових скандалів та зростання суспільної втоми від затяжної війни. Кожен із цих факторів окремо навряд чи стане критичним, однак їхнє поєднання здатне суттєво підвищити політичну напругу.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри оптимістичні сигнали зі Сполучених Штатів щодо можливого просування мирного процесу, говорити про реальне наближення завершення війни поки зарано.