Це недопустима помилка: озвучено жорстку заяву про вивезення цивільних на Сумщині

Російські війська вивезли приблизно 50 українських цивільних із Сумської області на окуповану територію, що є прямим порушенням норм Женевської конвенції. Попри те, що більшість людей не погоджувалися на евакуацію, це не виправдовує їхню незаконну депортацію. Військовий оглядач Іван Тимочко повідомив, що український омбудсмен вже звернувся до російської сторони з метою з’ясувати долю вивезених громадян.

Фото: з відкритих джерел

Ситуацію мають розслідувати не лише Збройні сили України, а й контррозвідувальні органи. За словами експерта, централізоване вивезення великої кількості цивільних виглядає так, ніби між російськими силами та частиною депортованих могла існувати певна організована взаємодія.

"Є питання до силовиків, чому це не було вивчено, та до тих, хто відповідав за оборону цього району. Проте на цьому етапі краще утриматися від особистих суджень. Ситуація дійсно неординарна, і судити без перевіреної інформації доволі складно", – підкреслив Тимочко.

Про сам факт вивезення повідомила місцева сільська староста, яка запевняє, що люди були депортовані проти своєї волі. Експерт зазначив, що звернення українського омбудсмена до РФ допоможе з’ясувати, чи буде Росія готова повернути цих людей та які аргументи вона може навести для їхнього утримання.

Тимочко наголосив, що деталі прориву кордону та кількість російських військових мають підтвердити ті, хто відповідав за оборону цього напрямку. Він додав, що більшість депортованих відмовилися від евакуації, проте це не свідчить про бажання їхати до Росії – багато людей не хотіли залишати своє майно та рідні місця.

"Між здогадками та фактами потрібно дочекатися результатів від відповідних посадових осіб. Я впевнений, що буде пресконференція з відповідями від правоохоронних органів, ЗСУ та місцевого керівництва", – резюмував військовий аналітик.

