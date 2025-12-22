logo_ukra

Це недопустима помилка: озвучено жорстку заяву про вивезення цивільних на Сумщині
НОВИНИ

Це недопустима помилка: озвучено жорстку заяву про вивезення цивільних на Сумщині

Український омбудсмен направив запит до російської сторони щодо долі депортованих, а ситуацію розслідуватимуть ЗСУ та контррозвідувальні органи

22 грудня 2025, 11:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська вивезли приблизно 50 українських цивільних із Сумської області на окуповану територію, що є прямим порушенням норм Женевської конвенції. Попри те, що більшість людей не погоджувалися на евакуацію, це не виправдовує їхню незаконну депортацію. Військовий оглядач Іван Тимочко повідомив, що український омбудсмен вже звернувся до російської сторони з метою з’ясувати долю вивезених громадян.

Це недопустима помилка: озвучено жорстку заяву про вивезення цивільних на Сумщині

Фото: з відкритих джерел

Ситуацію мають розслідувати не лише Збройні сили України, а й контррозвідувальні органи. За словами експерта, централізоване вивезення великої кількості цивільних виглядає так, ніби між російськими силами та частиною депортованих могла існувати певна організована взаємодія.

"Є питання до силовиків, чому це не було вивчено, та до тих, хто відповідав за оборону цього району. Проте на цьому етапі краще утриматися від особистих суджень. Ситуація дійсно неординарна, і судити без перевіреної інформації доволі складно", – підкреслив Тимочко.

Про сам факт вивезення повідомила місцева сільська староста, яка запевняє, що люди були депортовані проти своєї волі. Експерт зазначив, що звернення українського омбудсмена до РФ допоможе з’ясувати, чи буде Росія готова повернути цих людей та які аргументи вона може навести для їхнього утримання.

Тимочко наголосив, що деталі прориву кордону та кількість російських військових мають підтвердити ті, хто відповідав за оборону цього напрямку. Він додав, що більшість депортованих відмовилися від евакуації, проте це не свідчить про бажання їхати до Росії – багато людей не хотіли залишати своє майно та рідні місця.

"Між здогадками та фактами потрібно дочекатися результатів від відповідних посадових осіб. Я впевнений, що буде пресконференція з відповідями від правоохоронних органів, ЗСУ та місцевого керівництва", – резюмував військовий аналітик. 

Як вже писали "Коментарі", ситуація на Одещині, де російські війська систематично завдають ударів по мостах, демонструє критичну важливість належного захисту стратегічної інфраструктури, адже руйнування таких об’єктів серйозно ускладнює логістику. Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий аналітик і ветеран АТО Євген Дикий.



