Президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо умов, за яких Україна відмовилася від ядерної зброї після розпаду Радянського Союзу. Він зазначив, що обіцяні гарантії безпеки, отримані в обмін на роззброєння, виявилися неефективними і не забезпечили країні належного захисту. Водночас за словами Зеленського, питання про членство України в НАТО могло б стати важливим кроком у забезпеченні національної безпеки.

У своєму інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics президент України зазначив, що відмова від ядерної зброї в рамках Будапештського меморандуму була стратегічною помилкою не лише з боку України, а й з боку країн-гарантів. Ці держави, що включають ядерні держави, зобов'язалися забезпечити Україні безпеку після її роззброєння. Однак, як стало очевидно з часом, ці гарантії були більш декларативними, ніж реально дієвими.

Зеленський також підкреслив, що Україна фактично віддала значну частину свого військового потенціалу, включаючи стратегічну авіацію, що на сьогодні використовується Росією у війні проти України. Це свідчить про те, як важливо мати реальні гарантії безпеки, які не обмежуються лише письмовими домовленостями.

Відсутність чітких зобов'язань з боку країн-гарантів, зокрема в форматі колективної оборони або "ядерної парасольки", зробила ці угоди лише формальними. Це, на думку президента, і стало однією з причин поточної безпекової кризи. Зеленський закликав міжнародну спільноту винести уроки з історії України, щоб гарантії безпеки для інших країн були реальними, а не просто деклараціями.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що хоча прогнозувати дії російської армії складно, є певні ознаки того, що Росія може накопичувати ракети для можливого масованого удару. За словами експерта, таке настання може відбутися навіть на Великдень.