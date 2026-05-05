Це абсолютрий цинізм: Зеленський ультимативно звернувся до Путіна через смертельну атаку по Україні

Впродовж ночі російські війська здійснили чергову масовану атаку, спрямовану передусім на енергетичні об’єкти Полтавської області. За словами президента України Володимира Зеленського, найбільш трагічним став удар по місцю, де вже працювали рятувальники ДСНС і ліквідовували наслідки попереднього влучання. За попередніми даними, ворог завдав повторного ракетного удару, що призвело до нових жертв і руйнувань.

Глава держави зазначив, що станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Загинуло чотири людини, серед них — двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йдеться про Героя України Віктора Кузьменка, який понад пів сотні разів виїжджав на ліквідацію наслідків обстрілів, а також про Дмитра Скриля, який присвятив службі в ДСНС понад два десятиліття. Їхня загибель стала болючою втратою для рятувальної системи країни.

Окремі удари цієї ночі були завдані й по інших регіонах. На Харківщині поранення отримали четверо людей, ще одна особа загинула. У Дніпропетровській області ворог атакував критичну інфраструктуру: троє людей зазнали травм, а в Павлограді пошкодження ліній електропередач спричинили масштабні відключення електроенергії для тисяч домогосподарств.

Зеленський наголосив, що під обстрілами також опинилися Запоріжжя та Київщина, де загалом поранено ще трьох мешканців. Основним напрямком ударів стали об’єкти енергетичної системи, що свідчить про цілеспрямовану спробу дестабілізувати критичну інфраструктуру країни.

За словами президента, такі дії демонструють відвертий цинізм: одночасно лунали заклики до "тиші" для політичних цілей, але на практиці тривали ракетно-дронові атаки. Українська сторона наголошує, що припинення вогню можливе лише за умови реальних кроків, а у відповідь на агресію держава діятиме симетрично.

