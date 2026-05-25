Будуть брати приклад США і Ізраїль: Україна вже точно знає, як поставити Путіна на коліна

Російські ударні безпілотники типу "Шахед", які регулярно атакують українські міста, зокрема Львів, стають частиною нової технологічної війни, де ключову роль відіграють не лише фронтові бої, а й інновації у виробництві та протидії дронам. Про це повідомляє Fox News, описуючи стрімкий розвиток прихованих оборонних виробництв в Україні.

За даними видання, дрони та засоби перехоплення збираються на замаскованих підприємствах, де до роботи залучені колишні студенти, інженери та офісні працівники, які працюють у безперервному режимі. Те, що спочатку виглядало як тимчасова ініціатива у відповідь на війну, перетворилося на масштабну та динамічну індустрію виробництва бойових безпілотників.

Українські посадовці наголошують, що Київ нині займає провідні позиції в межах НАТО у сфері фронтових інновацій. Вони зазначають, що накопичений досвід може бути корисним для партнерів, зокрема США та Ізраїлю, які також стикаються з викликами, пов’язаними з іранськими дроновими технологіями у різних регіонах світу.

Мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю Fox News Digital підкреслив, що розвиток безпілотних технологій кардинально змінює характер війни: "Технологія дронів повністю змінила ситуацію на передовій. Можливо, через пів року, а може, через рік, ми матимемо технологію, щоб запустити 1 000 дронів одночасно. Якщо ми налагодимо більш тісну співпрацю між Україною, США, Ізраїлем та Європою, ми підготуємо спеціальне обладнання для нашої перемоги".

Керівник одного з українських виробників дронів, який виготовляє близько тисячі одиниць щотижня, заявив, що Україна вже випереджає багатьох конкурентів у цій сфері: "Ми на три-чотири кроки попереду інших країн… Це новий вид війни. Це війна ІТ-технологій".

Як зазначає Fox News, відносно дешеві безпілотники радикально змінили тактику на полі бою: тепер невеликі підрозділи здатні знищувати танки, бронетехніку та навіть складні системи ППО, для чого раніше застосовувалися значно дорожчі ракети або авіація.

Також підкреслюється, що у західних регіонах України активно формуються центри оборонних технологій, секретні виробничі майстерні та випробувальні полігони, а повсякденне життя в містах часто переривається сигналами повітряної тривоги.

