Безпека у РФ остаточно стає міфом: стало відомо про велике досягнення Сил оборони України

Сили оборони України вже знищили близько 40% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С"". Про це в ефірі Радіо NV повідомив військовий експерт Сергій Грабський. Він підкреслив, що успіх українських ударів по об’єктах ППО є результатом розширення спектру застосування ударних засобів та стратегічного планування.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо говорити про "Панцирі", то ми вже ліквідували до 40% цих комплексів. Це досить складна техніка, і Російська Федерація фізично не встигає її відновлювати", — зазначив Грабський.

На його думку, через такі обмеження російська протиповітряна оборона більше нагадує "пожежні команди", що постійно пересуваються між об’єктами, намагаючись хоч якось прикрити ключові райони на території РФ.

Експерт уточнив, що це не означає повної відсутності систем ППО у Росії. Великі міста, такі як Москва, залишаються значно укріпленими, однак це не дозволяє Росії забезпечити повну безпеку всієї своєї території.

"Наявність систем ППО в окремих регіонах не означає, що країна здатна захистити всю глибину оперативних бойових порядків противника", — додав він.

Грабський також підкреслив, що Україна продовжуватиме ліквідувати об’єкти протиповітряної оборони ворога як частину стратегічної наступальної операції.

"Як казав генерал Сирський: ніхто ще війну обороною не виграв, і ми повинні наступати. Наступати можна лише за умов тотальної переваги в повітрі та знищення противника на всій глибині його бойових порядків. Тому ми будемо вражати системи ППО як елемент військової структури ворога", — наголосив він.

