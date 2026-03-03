logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Безпека у РФ остаточно стає міфом: стало відомо про велике досягнення Сил оборони України
commentss НОВИНИ Всі новини

Безпека у РФ остаточно стає міфом: стало відомо про велике досягнення Сил оборони України

Країна-агресор не встигає відновлювати ці комплекси після українських ударів

3 березня 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сили оборони України вже знищили близько 40% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С"". Про це в ефірі Радіо NV повідомив військовий експерт Сергій Грабський. Він підкреслив, що успіх українських ударів по об’єктах ППО є результатом розширення спектру застосування ударних засобів та стратегічного планування.

Безпека у РФ остаточно стає міфом: стало відомо про велике досягнення Сил оборони України

Фото: з відкритих джерел

"Якщо говорити про "Панцирі", то ми вже ліквідували до 40% цих комплексів. Це досить складна техніка, і Російська Федерація фізично не встигає її відновлювати", — зазначив Грабський.

На його думку, через такі обмеження російська протиповітряна оборона більше нагадує "пожежні команди", що постійно пересуваються між об’єктами, намагаючись хоч якось прикрити ключові райони на території РФ.

Експерт уточнив, що це не означає повної відсутності систем ППО у Росії. Великі міста, такі як Москва, залишаються значно укріпленими, однак це не дозволяє Росії забезпечити повну безпеку всієї своєї території.

"Наявність систем ППО в окремих регіонах не означає, що країна здатна захистити всю глибину оперативних бойових порядків противника", — додав він.

Грабський також підкреслив, що Україна продовжуватиме ліквідувати об’єкти протиповітряної оборони ворога як частину стратегічної наступальної операції.

"Як казав генерал Сирський: ніхто ще війну обороною не виграв, і ми повинні наступати. Наступати можна лише за умов тотальної переваги в повітрі та знищення противника на всій глибині його бойових порядків. Тому ми будемо вражати системи ППО як елемент військової структури ворога", — наголосив він. 

Як вже писали "Коментарі", розвідка союзників Чехії повідомляє, що Кремль може розпочати нову війну в Європі протягом найближчих 3–6 років, повідомив керівник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржехка.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини