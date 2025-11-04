Безкарність зашкалює: стало відомо про кричущу ситцацію у ЗСУ

Командирів, чиї рішення призводять до ударів по військових об'єктах, необхідно притягувати до відповідальності, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому. Про це в ефірі каналу "Київ24" заявив військовий журналіст і колишній спікер Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що в Україні існує певна тенденція, яка, на його думку, сформована через відсутність культури постопераційного аналізу. За словами Селезньова, хоча Україна прагне стати частиною НАТО, в армії відсутня важлива практика, яка є невід'ємною частиною військової культури країн-членів Альянсу. Це стосується систематичної оцінки як позитивних, так і негативних аспектів будь-яких бойових операцій чи інцидентів.

"Ми часто стикаємось з ситуаціями, коли командирські рішення призводять до того, що ворог атакує наші шикування, що призводить до серйозних втрат серед військових", — зазначив він.

Експерт також підкреслив, що такі випадки повинні розглядатися через механізм кримінальної відповідальності. Однак, за словами Селезньова, досі не було зафіксовано жодних випадків покарання командирів, чиї рішення стали причиною трагічних наслідків. Це свідчить про наявність "кругової поруки", яка дозволяє командувачам уникати відповідальності. Він наголосив, що безкарність лише сприяє повторенню помилок і виникненню нових трагедій.

Владислав Селезньов вважає, що потрібно створити систему належного розслідування та притягати до відповідальності тих, хто ухвалює недолугі рішення, що призводять до жертв. Такі кроки необхідні для того, щоб подібні інциденти не повторювались у майбутньому.

