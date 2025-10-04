Авіація РФ на межі колапсу: розвідка розкрила шокуючі факти

Вже до 2026 року цивільний авіапарк Росії може скоротитися більш ніж удвічі через хронічний дефіцит запчастин, викликаний міжнародними санкціями. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Авіація РФ. Фото: з відкритих джерел

Розвідники проаналізували нещодавню угоду між вантажною авіакомпанією "Волга-Дніпро" та "Аерофлотом". Згідно з документами, "Аерофлот" отримає вісім літаків Boeing виключно для розбору на запчастини, щоб підтримувати технічний стан та продовжити експлуатацію свого чинного флоту.

За контрактом шість вантажних Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім авіакомпаніям "Аерофлоту" — "Перемога" та "Росія". Вартість угоди оцінюється приблизно в 130 млн доларів, а фінансування забезпечить Фонд національного добробуту РФ.

На початку 2022 року в Росії експлуатувалося приблизно 1500-1800 цивільних літаків західного виробництва, проте через міжнародні санкції ця кількість істотно скоротилася. Заборона на постачання нових літаків та оригінальних комплектуючих змушує перевізників знімати частину бортів із рейсів, купувати запчастини через "сірі" схеми або розбирати справні літаки для ремонту інших.

Домовленість між "Волга-Дніпро" та "Аерофлотом" стала першим випадком у РФ, коли пасажирський перевізник отримує вантажні літаки виключно для розбору на деталі. У перспективі це призведе до подальшого скорочення авіапарку, подорожчання квитків та занепаду цивільної авіації. За оцінками розвідки, якщо тиск санкцій збережеться, до 2026 року кількість літаків у Росії може зменшитися більш ніж удвічі.

