Дискусії навколо можливого залучення жінок до лав Збройних Сил України залишаються однією з найчутливіших тем в інформаційному просторі. Провідні світові платформи штучного інтелекту — ChatGPT та Gemini — провели комплексний аналіз цього питання, оцінивши як унікальну ефективність жінок у сучасній технологічній війні, так і потенційні виклики для держави.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Нейромережі солідарні в тому, що навички жінок є незамінними в операційному управлінні, аеророзвідці та аналітиці, проте примусова загальна мобілізація несе серйозні довгострокові ризики для демографії та тилової економіки країни.

Gemini наголошує, що сучасна війна вже давно перестала бути змаганням фізичної сили чи рукопашних сутичок. Сьогодні це війна високих технологій, системного аналізу, дронів, артилерії та інформаційних систем. У таких реаліях на перший план виходять інтелектуальні здібності, психологічна стійкість та специфічні навички, де жінки часто не просто не поступаються чоловікам, а й демонструють вищу ефективність.

Чому жінки у сучасній війні можуть бути ефективнішими за чоловіків?

Військова практика та дослідження оборонних відомств країн НАТО виділяють кілька ключових сфер, де жінки демонструють унікальну ефективність:

Висока точність та посидючість (Оператори БПЛА, снайпери): Снайпінг та керування безпілотниками вимагають тривалого фокусування, дрібної моторики та залізного терпіння. Жіноча психофізіологія природно адаптована до монотонної роботи, що потребує максимальної концентрації. Не дивно, що українські жінки-операторки дронів та снайперки сьогодні демонструють феноменальні результати.

Снайпінг та керування безпілотниками вимагають тривалого фокусування, дрібної моторики та залізного терпіння. Жіноча психофізіологія природно адаптована до монотонної роботи, що потребує максимальної концентрації. Не дивно, що українські жінки-операторки дронів та снайперки сьогодні демонструють феноменальні результати. Аналітичне мислення та робота з даними (Розвідка та зв'язок): Сучасна розвідка — це обробка гігабайтів інформації, супутникових знімків та радіоперехоплень. Жінки, згідно зі статистикою кадрових служб, часто краще взаємодіють із системами менеджменту інформації (наприклад, системи ситуаційної обізнаності типу "Дельта"), є більш уважними до деталей та системними у веденні штабної документації.

Сучасна розвідка — це обробка гігабайтів інформації, супутникових знімків та радіоперехоплень. Жінки, згідно зі статистикою кадрових служб, часто краще взаємодіють із системами менеджменту інформації (наприклад, системи ситуаційної обізнаності типу "Дельта"), є більш уважними до деталей та системними у веденні штабної документації. Психологічна стійкість у довготривалій ізоляції: Дослідження показують, що жінки мають вищий больовий поріг та краще за чоловіків переносять тривалий хронічний стрес, замкнуті простори або перебування в статичних оборонних позиціях (бліндажах, спостережних пунктах). Чоловіки частіше схильні до імпульсивних дій під впливом адреналіну, тоді як жінки діють більш виважено та раціонально.

Дослідження показують, що жінки мають вищий больовий поріг та краще за чоловіків переносять тривалий хронічний стрес, замкнуті простори або перебування в статичних оборонних позиціях (бліндажах, спостережних пунктах). Чоловіки частіше схильні до імпульсивних дій під впливом адреналіну, тоді як жінки діють більш виважено та раціонально. Тактична медицина: Рівень емпатії та водночас холоднокровності у критичних ситуаціях робить жінок незамінними у питанні стабілізації поранених. Швидкість прийняття рішень у стресі у жінок-медиків часто базується на чіткому дотриманні протоколів (наприклад, MARCH), що мінімізує помилки "людського фактора".

Що б відбулося, якби в Україні запровадили обов'язкову мобілізацію жінок?

Гіпотетичний запуск повноцінної мобілізації жінок мав би як колосальні переваги для фронту, так і серйозні виклики для держави.

Позитивні наслідки (Військовий аспект):

Вивільнення чоловічого ресурсу для бойових бригад: Залучення жінок до логістики, діловодства, зв'язку, медицини, фінансових служб та ППО (наприклад, мобільних вогневих груп) дозволило б перевести десятки тисяч чоловіків із тилових та забезпечувальних посад безпосередньо на лінію зіткнення. Тотальне кадрове насичення: Збройні Сили отримали б величезний приплив фахівців із цивільного сектору (менеджерок, перекладачок, ІТ-спеціалісток, юристок), що миттєво підвищило б якість військового управління та комунікації з міжнародними партнерами. Модернізація армії під стандарти НАТО: Інфраструктура ЗСУ була б змушена прискореними темпами адаптуватися до реальної гендерної рівності (побутові умови, форма, бронежилети з урахуванням жіночої анатомії тощо).

Ризики та негативні наслідки (Політичний та демографічний аспекти):

Демографічна катастрофа: Вилучення молодих жінок із цивільного життя або потенційне стимулювання їхнього виїзду за кордон через страх мобілізації завдасть нищівного удару по народжуваності. Для країни, яка вже перебуває в глибокій демографічній кризі, це ризик непоправних довгострокових втрат населення. Економічний колапс: Жінки сьогодні тримають на собі значну частину малого та середнього бізнесу, освіту, сферу послуг та медицину. Одночасна мобілізація великої кількості жінок паралізує роботу тилової економіки, яка фінансує саму армію. Соціальний вибух та політична криза: Українське суспільство, попри високий рівень патріотизму, не має консенсусу щодо обов'язкового призову жінок. Подібне рішення могло б спровокувати внутрішню дестабілізацію, чим неодмінно скористалася б російська пропаганда.

ChatGPT вважає, що дискусія про жінок на війні часто зводиться до фізичної сили, хоча сучасна війна давно не є змаганням лише у витривалості та здатності переносити вагу спорядження. Армія XXI століття потребує операторів БПЛА, фахівців зв’язку, розвідників, медиків, аналітиків, штабних офіцерів, спеціалістів з кібербезпеки та високоточної зброї. У багатьох із цих сферах стать не є визначальним фактором ефективності.

Більше того, в окремих військових спеціальностях жінки можуть бути ефективнішими за чоловіків. Йдеться не про "природну перевагу", а про індивідуальні якості: уважність, дисципліну, здатність тривалий час працювати з інформацією, дрібною технікою та складними системами. У сучасній війні оператор дрона, який вчасно виявив противника, може мати більше значення для результату бою, ніж кілька фізично сильних військових.

Досвід України вже доводить, що жінки можуть успішно виконувати бойові завдання. Вони служать у розвідці, артилерії, підрозділах БПЛА, медицині, зв’язку та інших спеціальностях. Дослідження українських і міжнародних науковців фіксують поступове розширення доступу жінок до бойових посад, хоча проблема стереотипів та недостатньої інтеграції залишається актуальною. Станом на вересень 2024 року в українському війську служили десятки тисяч жінок, зокрема й у зоні бойових дій.

Якби в Україні була запроваджена мобілізація жінок, її головним наслідком стало б не обов’язкове масове відправлення жінок на штурми. Значно раціональнішим був би принцип професійного розподілу. Жінки з відповідною освітою та навичками могли б поповнювати технічні, медичні, логістичні, операторські та аналітичні підрозділи. Це, своєю чергою, дозволило б вивільнити частину досвідчених чоловіків для тих бойових завдань, де фізичні вимоги справді мають критичне значення.

Проте така мобілізація стала б серйозним соціальним викликом. Значна частина жінок нині забезпечує функціонування тилу, виховання дітей, догляд за літніми родичами та роботу критично важливих сфер. Тому механічне копіювання чоловічої моделі мобілізації могло б створити нові проблеми для економіки та соціальної стабільності.

Отже, питання не в тому, чи "кращі" жінки за чоловіків на війні. Правильніше говорити про ефективне використання всього людського ресурсу держави.

Сучасна війна дедалі більше винагороджує професіоналізм, технологічні навички та психологічну стійкість, а не лише фізичну силу. Якщо Україна колись перейде до ширшого залучення жінок до оборони, найбільш ефективною моделлю буде не символічна "мобілізація всіх", а адресний відбір за професіями, навичками та реальними потребами війська. Саме такий підхід може посилити армію, не перетворюючи мобілізацію на самоціль.