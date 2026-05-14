Агресивне беззаконня: озвучено жорстку заяву про закон Путіна про введення військ за кордон

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ухвалення в Російській Федерації нового закону, який дозволяє застосування збройних сил за межами держави. Про позицію відомства журналістам розповів речник МЗС Георгій Тихий.

Фото: з відкритих джерел

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що цей нормативний акт є черговим свідченням реальної політики Кремля. За словами представника МЗС, офіційне розширення повноважень щодо використання армії за кордоном під приводом "захисту громадян" фактично підтверджує закріплення агресивних дій як елемента державної стратегії РФ.

У коментарі також було зазначено, що подібні формулювання та аргументи вже використовувалися в історії перед початком військових конфліктів у різних регіонах Європи. У МЗС підкреслили, що такі підходи є небезпечними та створюють додаткові загрози міжнародній стабільності.

Речник відомства охарактеризував ухвалене рішення як "агресивне беззаконня", наголосивши, що воно не має жодного стосунку до реального захисту населення. Натомість, на думку української сторони, йдеться про спробу легалізувати політику силового тиску на інші держави та виправдати подальші військові дії. Водночас у МЗС зазначили, що новий закон не змінює базової ситуації для України, яка вже тривалий час протистоїть російській збройній агресії. Однак його ухвалення може бути використане як додатковий доказ у міжнародно-правових процесах.

Окремо у відомстві нагадали про підготовку до запуску спеціального міжнародного трибуналу, який розглядатиме злочин агресії проти України. Очікується участь багатьох країн, що підтримують притягнення винних до відповідальності.

У МЗС наголосили, що відповідальність за рішення щодо агресії нестимуть не лише вищі керівники Росії, а й ті, хто сприяє їх ухваленню на законодавчому рівні. Там також підкреслили, що подібні правові акти лише посилюють доказову базу для майбутніх судових процесів і не дозволять уникнути покарання.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 14 травня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України за останній час. Окупанти застосували сотні ударних безпілотників та ракети різних типів, намагаючись завдати ударів по українських регіонах. До відбиття масованого повітряного нападу були залучені всі складові системи протиповітряної оборони.