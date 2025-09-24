Ви не знаєте, як пишуть поширені слова: перевірте себе

Минулого року в Україні вступив в дію новий правопис, який було ухвалено понад 6 років тому.

Як звертатися до Олега і як пишеться «відповідять»

Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію Українського правопису, якій замінить редакцію від 1992 року. Документ вводить чимало змін, одні з яких – остаточні, а інші – варіативні. За ці роки суспільство мало адаптуватися до нового правопису та викорінити старі "помилки" з власного вживання.

Портал "Коментарі" розповість про правильне вживання поширених слів, та як тепер їх правильно писати.

Так слово золотовалютний тепер пишеться через дефіс: золото-валютний.

Звернення до Олега тепер може бути у вигляді двох варіантів, як Олегу, так і Олеже.

Писати "Свят-вечір" неправильно, згідно нового правопису вірне написання Святвечір.

Звук [j] у сполученні із голосними тепер буде передаватись буквами “є”, “ї”, “ю”, “я”.

Тому слово ріелтор тепер пишеться через "є" — рієлтор.

Правильно тепер писати не "відповідять", а – "дають відповідь".

Слова з іншомовним компонентом тепер пишуться разом: якщо раніше було "штрих-код", то тепер правильно писати "штрихкод".

